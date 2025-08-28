×

13:44, 28 августа 2025

Около 80 машин пострадали от атак БПЛА в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Ростовской области рассматривают вопрос оценки повреждений у автомобилей, пострадавших при атаках беспилотников и возмещения ущерба, всего повреждены около 80 машин.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 27 августа 16 человек были эвакуированы из жилого дома в центре Ростова-на-Дону, где после падения беспилотника возник пожар. Всего повреждены семь домов, для жителей развернут пункт временного размещения. 

Количество поврежденных в результате атак БПЛА на Ростовскую область автомобилей приблизилось к 80, прорабатывается вопрос компенсации, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Нормативно компенсация стоимости поврежденных автомобилей у нас не предусмотрена. И мы этой темой не касались до той поры, пока это носило единичный характер. Сейчас, к сожалению, количество поврежденных автомобилей приближается к 80 штукам. Мы сейчас с коллегами прорабатываем в том, что, используя опыт других регионов, модель, по которой стоимость повреждений, ну или утрат, мы будем компенсировать (...) Один из наиболее сложных вопросов, это вопрос с оценкой повреждения и с признанием этой оценки со стороны пострадавших", - процитировал его слова "Интерфакс".

Вопрос компенсации планируется проработать до конца года, при этом жители области, чьи автомобили уже получили повреждения  повреждены из-за атак БПЛА, не окажутся без поддержки.

Слюсарь также сообщил, что срок выплаты компенсаций за поврежденное от атак БПЛА жилье сократили до 11 дней.

Автор: "Кавказский узел"

Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

