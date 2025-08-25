Блогера Арсена Маркаряна отправили в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Таганский районный суд арестовал блогера Арсена Маркаряна. Маркарян не признал вину и возражал против ареста.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа силовики задержали в Московской области блогера армянского происхождения Арсена Маркаряна по делу о реабилитации нацизма. По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян разместил на одном из видеохостингов видеозапись, которая "содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества".

Суд рассматривал ходатайство следствия об аресте блогера в закрытом режиме, информирует прокуратура Москвы.

Маркаряну предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет") 1 , сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

"По ходатайству следователей столичного СК Арсену Маркаряну избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в сети интернет", - сообщили в прокуратуре.

По решению суда Маркаряна арестовали на 17 суток, уточняется в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

"Я не узнаю человека на данной видеозаписи, канал мне не знаком, я его не создавал и не администрировал, данную видеозапись я не записывал и никому не отправлял. Хочу указать, что я полностью не согласен с тем, что было сказано на данной видеозаписи", - отреагировал блогер на суде, посмотрев видео, которое стало основанием для возбуждения дела.

Маркарян - 30-летний блогер и инфобизнесмен из Самары, разработчик своего курса "База". Он утверждает, что помогает мужчинам становиться сильнее, увереннее и энергичнее. Известен негативным высказываниями в адрес женщин (но при этом в его "Базе" есть курс и для них). Также выступал с критикой властей России и военной операции. Арсена Маркаряна широко связывают с женоненавистничеством из-за его резких и уничижительных высказываний о женщинах. Он регулярно утверждает, что женщины уступают мужчинам и склонны к манипуляциям. В своих выступлениях блогер называл их "профессиональными предательницами" и приписывал им негативные качества. Дополнительный резонанс вызвали его признания о связях с несовершеннолетними.

Ранее "Кавказский узел" писал, что по информации МВД России Маркарян прятался в багажнике автомобиля, остановленного возле подмосковной Кубинки. Оперативники установили автомобиль, на котором передвигался Маркарян. На Можайском шоссе возле Кубинки автомобиль, в багажнике которого прятался Маркарян, был остановлен инспекторами ДПС Московской области. Также, прокуратура проверяла пятичасовое интервью Маркаряна, в котором он рассуждал о донатах ВСУ, а также о возможности использовать дроны с флагом Украины.