Жители Краснодара пожаловались на отсутствие поликлиники

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В своем видеообращении горожане рассказали, что ближайшая поликлиника находится примерно в 30 минутах езды от их дома.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко задержан по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Днем ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уволил Нестеренко за задержки сроков строительства соцобъектов. Губернатор уточнил, что в рамках визита в Курганинск выяснилось, что строительство местной поликлиники идет с отставанием в восемь месяцев.

На видео, опубликованном на Telegram-канале "Утренний Юг", собравшиеся жители ЖК «Самолет» обратились к СК и Правительству. Они рассказали, что ближайшее государственное медучреждение находится примерно в 30 минутах езды, а прямого общественного транспорта в этом направлении нет.

Добираться за бесплатной медицинской помощью особенно тяжело для молодых родителей с детьми и людей с ограниченными возможностями здоровья, заявили горожане на видео. К 19:00 видео собрало 2036 просмотров.

«Мы несколько лет назад купили новые квартиры в районе Западного обхода в Краснодаре. Мы не можем получить квалифицированную медицинскую помощь из-за отсутствия поликлиники. Мы неоднократно обращались в Министерство здравоохранения, к застройщику, лично губернатору Краснодарского края и президенту. Наш вопрос до сих пор не решается. Мы, жители России, просим главу Следственного комитета обратить внимание на нашу проблему", - говорит в видео одна из собравшихся.

"Посмотрите, сколько вокруг меня молодых семей, родители с маленькими детьми, инвалиды… и это все люди, которые не могут получить качественную медицинскую помощь. И эта проблема актуальна для всего района Западный обход. Ведь здесь все новостройки. Людям позиционировали эти ЖК, как полноценные современные комплексы, но в итоге они не могут получать своевременную и квалифицированную помощь», - обращается в видео молодой мужчина.



В свою очередь активист КПРФ Роман Поливода отметил, что проблема вот уже несколько лет остается острой не только для жителей ЖК «Самолет», но и для жителей всего Западного обхода. «Людям позиционировали эти ЖК как полноценные современные комплексы, но в итоге за бесплатной медициной приходится добираться по пробкам в соседние микрорайоны», - цитирует представителя КПРФ издание "Утренний Юг".

На жалобы жителей ЖК «Самолет» по поводу отсутствия поликлиники в комментариях отреагировали чиновники Краснодара. Департамент строительства сообщил, что в ЖК «Самолет» планируется построить поликлинику на 350 посещений. Проект разрабатывает застройщик ГК «Догма». Ожидается, что положительное заключение по технической части будет получено в октябре 2025 года, а по сметной — в феврале 2026 года. После этого проект передадут в краевую администрацию для заключения контракта на строительство.