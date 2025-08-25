Заключенный получил срок по делу об экстремистской организации в Пятигорске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Пятигорске вынес приговор осужденному колонии, признав его виновным в причастности к экстремистской организации из-за татуировок.

41-летний мужчина признан участником организации, признанной экстремистской и запрещенной по решению суда (часть 2 статьи 282.2 УК России).

Согласно версии обвинения, с 2022 по 2024 год мужчина отбывал наказание в исправительной колонии, где “публично демонстрировал” свои татуировки “с символикой запрещенного в России экстремистского объединения”. Речь идет об объединении, которое “популяризирует криминальную культуру”, говорится в сообщении прокуратуры Ставрополья.

Суд также счел, что мужчина “открыто пропагандировал среди осужденных традиции запрещенной организации”. В чем, помимо демонстрации татуировок, это выражалось, обвинение не уточняет.

По совокупности с ранее вынесенными приговорами обвиняемому назначено шесть лет и два месяца строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу, отмечает официальный Telegram-канал ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в июне суд арестовал на пять суток жителя Абинска за публичную демонстрацию татуировок с запрещенной символикой.

В марте в Карачаево-Черкесии были осуждены семь человек, которых суд признал виновными в участии в АУЕ (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом). Верховный суд республики отказался смягчить им приговор, несмотря на многочисленные нарушения, указанные защитой.

