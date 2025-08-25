×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:56, 25 августа 2025

Сочинцы пожаловались на проблемы с вывозом мусора

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Сочи пожаловались, что возле их домов скапливаются мусорные завалы, которые не вывозятся неделями. Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами, комментируя ситуацию, сослался на недостаток контейнерных площадок, нерадивых горожан и наплыв отдыхающих.

Жители Сочи пожаловались 24 августа корреспонденту "Кавказского узла" на мусорные завалы возле домов, которые не вывозятся неделями.

Жительница дома 88/8 по улице Пятигорской Ирина Мельникова рассказала, что с начала августа работники АО "Крайжилкомресурс" не вывозят огромную кучу мусора. «Звонки и письма не помогают», - пожаловалась она.

Про аналогичную проблему сообщила жительница дома на улице Альпийской Светлана Тимофеева. «Я понимаю, что улицы узкие и машины огромные, все застроено, проехать сложно…Но почему это должно касаться нас, потребителей, кто исправно платит за услуги по сбору и вывозу мусора, но этой услуги не получает. Писали в прокуратуру. В ответ - тишина», - рассказала она.

Тратим массу сил и энергии, чтобы заставить работать тех, кому мы платим за чистоту

«На Санаторной, 65/2 кучи мусора лежат неделями. Вырастает гора, целая помойка. И только после того, как жильцы начинают звонить и требовать убрать эту гору, приезжает машина и работники убирают, но это не всегда. Тратим массу сил и энергии, чтобы заставить работать тех, кому мы платим за чистоту», - возмущается пенсионер и старожил улицы Санаторная Максим Ефремов

Проживающая в доме 7 по улице Новоселов Ольга Маркова также рассказала о проблемах с вывозом мусора. "Не поверите, дошло до того, что не можем проехать к своему дому. Проезжая часть завалена мусором у общих контейнеров у дома 13 по улице Новоселов. Здесь устроена настоящая помойка: лежит использованная резина, ветки, поломанные стулья, столы, стройматериалы. Просто приезжают машины с номерами каршеринга и сбрасывают тут мусор. Это даже не жители нашего микрорайона", - рассказала она. 

Житель дома 13 по ул. Новоселов Сергей Лясков подтверждает, что помойка пополняется снова, когда удается обязать сотрудников АО вывезти, наконец, мусор и с дороги, а не только с контейнерной площадки. "Я сфотографировал номера машины, водитель которой выбрасывал прямо на дорогу хлам, и отдал участковому фото. Он меня поблагодарил, но реакции никакой", - рассказал он.

По его словам, соседи пришли к выводу, что надо собирать деньги на забор и огораживать территорию дома двухметровой сеткой-рабицей. "Скоро всюду будут одни заборы", -сокрушается он.

Акционерное общество «Крайжилкомресурс» на своем сайте сообщило в начале июля, что приказом Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 27.12.2024 № 34/2024-ТКО «Об установлении единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами» тариф за вывоз одного кубометра на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и федеральной территории «Сириус» установлен в размере 959 рублей 35 копеек. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами из расчета на одного человека составляет: для жителей МКД - 296 рублей 60 копеек, для жителей ИЖС - 312 рублей 59 копеек, для собственников апартаментов и приравненных к ним нежилых помещений - 412 рублей 52 копеек.

Корреспондент "Кавказского узла" созвонилась с представителем АО «Крайжилкомресурс» и попросила прокомментировать ситуацию с вывозом мусора. «У нас договора с жителями на вывоз твердых бытовых отходов ТБО. Но город сильно разросся, в десять раз, а количество контейнерных площадок остается прежним. Естественно, возрастает нагрузка на эти контейнерные площадки и время на их уборку увеличивается. Также люди выбрасывают строительный мусор и мусор, который мы не имеем право вывозить. К примеру, использованные автошины, старую мебель. Это должна делать специализированная техника, но люди валят все в одну кучу. Нам приходится тратить время, чтобы их разгребать и сортировать этот крупногабаритный и опасный мусор», - пояснила представительница компании, добавив, что организация старается оперативно реагировать на обращения граждан.

Также она отметила, что причиной проблем с вывозом такого крупногабаритного мусора является и наплыв отдыхающих в летний период, когда нагрузка возрастает в разы.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:45, 24 августа 2025
Боец из Астраханской области убит в военной операции
11:48, 24 августа 2025
Власти назвали имена двух убитых в зоне СВО бойцов из Дагестана
09:48, 24 августа 2025
Минобороны отчиталось о 95 сбитых за ночь дронах
08:26, 24 августа 2025
В двух районах Ростовской области сбиты беспилотники
07:13, 24 августа 2025
Ограничения на работу аэропорта Волгограда сняты
05:52, 24 августа 2025
В Северной Осетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии объявлен режим беспилотной опасности
Все события дня
Новости
02:57, 25 августа 2025
Слюсарь отчитался о тушении пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов
00:58, 24 августа 2025
Житель Кубани оштрафован за пацифистские надписи
Одна из детских площадок на улице Новоселов в Сочи. Фото корреспондента "Кавказского узла".
04:52, 23 августа 2025
Власти предложили сочинцам самостоятельно ремонтировать детские площадки
20:22, 22 августа 2025
Счета владельца танкера "Волгонефть-212" арестованы для обеспечения штрафа за ущерб Черному морю
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:21, 22 августа 2025
Сочинка Эськова опасается новых преследований после выписки из психбольницы
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Удаленная страница Маркова* на сайте "Единой России". Скриншот архивной копии по состоянию на 18.05 мск 22 августа https://archive.ph/X74mD
22 августа 2025, 21:20
"Единая Россия" удалила страницу Маркова* со своего сайта

Эвакуация тел погибших альпинистов. 21 августа 2025 г. Скриншот видео МЧС по Кабардино-Балкарской Республике
22 августа 2025, 12:54
Тела погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов эвакуированы на вертолете

Обвиняемые по делу о захвате власти в Армении в зале суда. Ереван, 21 августа 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/900340.html
21 августа 2025, 18:43
Суд продлил арест обвиняемым по делу о захвате власти в Армении

Жители Хутниба во время видеообращения. 20 августа 2025 г. Скриншот видео "Кавказского узла"
21 августа 2025, 15:45
Минимущество отреагировало на жалобы жителей Хутниба

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше