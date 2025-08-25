Сочинцы пожаловались на проблемы с вывозом мусора

Жители Сочи пожаловались, что возле их домов скапливаются мусорные завалы, которые не вывозятся неделями. Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами, комментируя ситуацию, сослался на недостаток контейнерных площадок, нерадивых горожан и наплыв отдыхающих.

Жители Сочи пожаловались 24 августа корреспонденту "Кавказского узла" на мусорные завалы возле домов, которые не вывозятся неделями.

Жительница дома 88/8 по улице Пятигорской Ирина Мельникова рассказала, что с начала августа работники АО "Крайжилкомресурс" не вывозят огромную кучу мусора. «Звонки и письма не помогают», - пожаловалась она.

Про аналогичную проблему сообщила жительница дома на улице Альпийской Светлана Тимофеева. «Я понимаю, что улицы узкие и машины огромные, все застроено, проехать сложно…Но почему это должно касаться нас, потребителей, кто исправно платит за услуги по сбору и вывозу мусора, но этой услуги не получает. Писали в прокуратуру. В ответ - тишина», - рассказала она.

Тратим массу сил и энергии, чтобы заставить работать тех, кому мы платим за чистоту

«На Санаторной, 65/2 кучи мусора лежат неделями. Вырастает гора, целая помойка. И только после того, как жильцы начинают звонить и требовать убрать эту гору, приезжает машина и работники убирают, но это не всегда. Тратим массу сил и энергии, чтобы заставить работать тех, кому мы платим за чистоту», - возмущается пенсионер и старожил улицы Санаторная Максим Ефремов.

Проживающая в доме 7 по улице Новоселов Ольга Маркова также рассказала о проблемах с вывозом мусора. "Не поверите, дошло до того, что не можем проехать к своему дому. Проезжая часть завалена мусором у общих контейнеров у дома 13 по улице Новоселов. Здесь устроена настоящая помойка: лежит использованная резина, ветки, поломанные стулья, столы, стройматериалы. Просто приезжают машины с номерами каршеринга и сбрасывают тут мусор. Это даже не жители нашего микрорайона", - рассказала она.

Житель дома 13 по ул. Новоселов Сергей Лясков подтверждает, что помойка пополняется снова, когда удается обязать сотрудников АО вывезти, наконец, мусор и с дороги, а не только с контейнерной площадки. "Я сфотографировал номера машины, водитель которой выбрасывал прямо на дорогу хлам, и отдал участковому фото. Он меня поблагодарил, но реакции никакой", - рассказал он.

По его словам, соседи пришли к выводу, что надо собирать деньги на забор и огораживать территорию дома двухметровой сеткой-рабицей. "Скоро всюду будут одни заборы", -сокрушается он.

Акционерное общество «Крайжилкомресурс» на своем сайте сообщило в начале июля, что приказом Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 27.12.2024 № 34/2024-ТКО «Об установлении единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами» тариф за вывоз одного кубометра на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и федеральной территории «Сириус» установлен в размере 959 рублей 35 копеек. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами из расчета на одного человека составляет: для жителей МКД - 296 рублей 60 копеек, для жителей ИЖС - 312 рублей 59 копеек, для собственников апартаментов и приравненных к ним нежилых помещений - 412 рублей 52 копеек.

Корреспондент "Кавказского узла" созвонилась с представителем АО «Крайжилкомресурс» и попросила прокомментировать ситуацию с вывозом мусора. «У нас договора с жителями на вывоз твердых бытовых отходов ТБО. Но город сильно разросся, в десять раз, а количество контейнерных площадок остается прежним. Естественно, возрастает нагрузка на эти контейнерные площадки и время на их уборку увеличивается. Также люди выбрасывают строительный мусор и мусор, который мы не имеем право вывозить. К примеру, использованные автошины, старую мебель. Это должна делать специализированная техника, но люди валят все в одну кучу. Нам приходится тратить время, чтобы их разгребать и сортировать этот крупногабаритный и опасный мусор», - пояснила представительница компании, добавив, что организация старается оперативно реагировать на обращения граждан.

Также она отметила, что причиной проблем с вывозом такого крупногабаритного мусора является и наплыв отдыхающих в летний период, когда нагрузка возрастает в разы.

