В четырех регионах Северного Кавказа отменен режим беспилотной опасности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края сообщили об отмене режима опасности атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", режим беспилотной опасности введен сегодня утром в Северной Осетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии. Жителей предупредили о возможном замедлении работы мобильной связи и интернета. Минобороны отчиталось о 95 сбитых дронах над регионами России, в том числе в Ростовской области.

Об отмене режима атаки беспилотников сообщили сегодня в своих Telegram-каналах глава Северной Осетии Сергей Меняйло, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Аналогичное сообщение разместило в своем Telegram-канале МЧС Дагестана.

