Противники и сторонники российской военной базы провели акции в Гюмри

Две акции прошли возле 102-й российской военной базы в Гюмри. Участники одной выступили в защиту базы, участники другой потребовали от властей Армении вывести российских военных.

Одну акцию - в защиту базы - провела партия "Мать-Армения". Лидер партии Андраник Теванян заявил, что мероприятие проводится также в защиту Декларации о независимости и для улучшения российско-армянских отношений в целом, пишет 23 августа News.am.

По словам Теваняна, провести акцию было решено после того, как стало известно, что проводить акцию против базы планирует "пятая колонна". При этом полиция не позволила провести акцию у основного въезда на базу, где планировали собраться оппоненты. Член блока "Мать-Армения" Манук Сукиасян сообщил, что правоохранители настояли на переносе места проведения акции из-за необходимости предотвратить столкновения, пишет 23 августа "Спутник Армения".

Вторую акцию провели представители партии "Во имя Республики", которые потребовали от правительства Армении вывести российскую военную базу из Гюмри. Демонстранты периодически показывали в сторону российских военных средние пальцы.

Напомним, 102-я военная база Южного военного округа в Гюмри входит в состав группы российских войск в Закавказье. Срок действия договора с Арменией о размещении базы был продлен в августе 2010 года до 2044 года, говорится в справке "Кавказского узла" о 102-й российской военной базе.

