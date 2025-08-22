Топливный кризис привел к очередям на АЗС в Абхазии

Из-за отсутствия бензина на ряде автозаправок и ажиотажа среди водителей на АЗС в Абхазии образовались большие очереди. В ближайшие дни ожидается партия топлива, которая будет распределена между участниками топливного рынка, утверждают власти.



Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года депутаты парламента Абхазии направили обращение в Госдуму России с просьбой пересмотреть постановление, наделяющее "Роснефть" исключительным правом на поставку нефтепродуктов в республику.

О топливном кризисе в Абхазии и очередях на автозаправочных станциях на этой неделе сообщили абхазские Telegram-каналы. “Топливный коллапс в Абхазии: машины выстраиваются в очереди за бензином. Подписчики сообщают, что на автозаправках республики наблюдается настоящий коллапс”, - сообщается в Telegram-канале “ЧП Абхазия”.

По состоянию на 22 августа очереди на заправки сохраняются, утверждают местные жители. В соцсетях расходятся фото и видео длинных пробок из автомобилей, выстроившихся к заправочным станциям. Большинство заправочных станций из-за отсутствия бензина просто не работают. А там, где бензин еще есть, выстроились огромные очереди. Это, в частности, заправки российской нефтегазовой компании «Роснефть», а также – компании «Подорожник», принадлежащей российскому бизнесмену Эдуарду Худайнатову, ранее возглавлявшему ту же "Роснефть", сообщает сегодня издание "Jam News".

По его предположениям, формально образовавшийся дефицит не связан с недавно установленным Россией запретом на экспорт бензина, действующим до 31 августа 1 . "На Абхазию это временное ограничение, вроде бы, не распространяется. Но, тем не менее, нестабильная ситуация на топливном рынке России бумерангом ударила и по ней, поскольку бензин Абхазия получает исключительно оттуда", - говорится в материале издания.

Судя по опубликованным из Абхазии видео, в пробках на подъездах к АЗС находятся по несколько сотен машин.

В начале января 2024 года президент Топливной ассоциации Абхазии Артур Ашуба заявил, что в республике на всех автозаправочных станциях прекращена продажа топлива. По его словам, связано это с соглашением, наделяющим "Роснефть" исключительным правом на поставку нефтепродуктов. 14 января опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в реальности бензинового кризиса в Абхазии.

Жители Абхазии усомнились в заверениях властей

Министр энергетики Абхазии Батал Мушба пообещал, что в ближайшие дни ожидается поставка новой партии российского бензина, которое будет распределено среди участников топливного рынка. Мушба также заверил, что правительство "тщательно мониторит ситуацию на топливном рынке и находится в постоянном контакте с российскими коллегами для быстрого разрешения возникающих сложностей". Комментируя причины больших очереденй на автозаправках республики, он пояснил, что "часть небольших топливных компаний исчерпала свои запасы". Заявление министра энергетики опубликовал Telegram-канал "Respublica/Республика". Однако в комментариях под новостью читатели усомнились в заявлениях министра о причинах кризиса:

"Вот они думают, народ ничего не знает - "Роснефть" и "Подорожник" спелись и без их согласия никому не дают завозить", - отреагировал Ruslan.

"Колхозом им бы командовать… раздарили бы за неделю", - иронизирует Golovin A. V.

"Что следите и осуществляется контроль мы слышим на протяжении нескольких лет, а какие конкретные шаги были предприняты в этом вопросе? Что сделано, чтобы снять монополию одной компании по поставкам топлива", - возмущается R.