21:15, 22 августа 2025

Топливный кризис привел к очередям на АЗС в Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за  отсутствия бензина на ряде автозаправок и ажиотажа среди водителей на АЗС в Абхазии образовались большие очереди. В ближайшие дни ожидается партия топлива, которая будет распределена между участниками топливного рынка, утверждают власти. 

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года депутаты парламента Абхазии направили обращение в Госдуму России с просьбой пересмотреть постановление, наделяющее "Роснефть" исключительным правом на поставку нефтепродуктов в республику.

О топливном кризисе в Абхазии и очередях на автозаправочных станциях на этой неделе сообщили абхазские Telegram-каналы. “Топливный коллапс в Абхазии: машины выстраиваются в очереди за бензином. Подписчики сообщают, что на автозаправках республики наблюдается настоящий коллапс”, - сообщается в Telegram-канале “ЧП Абхазия”. 

По состоянию на 22 августа очереди на заправки сохраняются, утверждают местные жители. В соцсетях расходятся фото и видео длинных пробок из автомобилей, выстроившихся к заправочным станциям. Большинство заправочных станций из-за отсутствия бензина просто не работают. А там, где бензин еще есть, выстроились огромные очереди.  Это, в частности, заправки российской нефтегазовой компании «Роснефть», а также – компании «Подорожник», принадлежащей российскому бизнесмену Эдуарду Худайнатову, ранее возглавлявшему ту же "Роснефть", сообщает сегодня издание "Jam News".

По его предположениям, формально образовавшийся дефицит не связан с недавно установленным Россией запретом на экспорт бензина, действующим до 31 августа. "На Абхазию это временное ограничение, вроде бы, не распространяется. Но, тем не менее, нестабильная ситуация на топливном рынке России бумерангом ударила и по ней, поскольку бензин Абхазия получает исключительно оттуда", - говорится в материале издания.

Судя по опубликованным из Абхазии видео, в пробках на подъездах к АЗС находятся по несколько сотен машин.

В начале января 2024 года президент Топливной ассоциации Абхазии Артур Ашуба заявил, что в республике на всех автозаправочных станциях прекращена продажа топлива. По его словам, связано это с соглашением, наделяющим "Роснефть" исключительным правом на поставку нефтепродуктов. 14 января опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в реальности бензинового кризиса в Абхазии.

Жители Абхазии усомнились в заверениях властей

Министр энергетики Абхазии Батал Мушба пообещал, что в ближайшие дни ожидается поставка новой партии российского бензина, которое будет распределено среди участников топливного рынка. Мушба также заверил, что правительство "тщательно мониторит ситуацию на топливном рынке и находится в постоянном контакте с российскими коллегами для быстрого разрешения возникающих сложностей". Комментируя причины больших очереденй на автозаправках республики, он пояснил, что "часть небольших топливных компаний исчерпала свои запасы".  Заявление министра энергетики опубликовал Telegram-канал "Respublica/Республика". Однако в комментариях под новостью читатели усомнились в заявлениях министра о причинах кризиса: 

"Вот они думают, народ ничего не знает - "Роснефть" и "Подорожник" спелись и без их согласия никому не дают завозить", - отреагировал Ruslan.

"Колхозом им бы командовать… раздарили бы за неделю", - иронизирует Golovin A. V.

"Что следите и осуществляется контроль мы слышим на протяжении  нескольких лет, а какие конкретные шаги были предприняты в этом вопросе? Что сделано, чтобы  снять монополию одной компании по поставкам топлива", - возмущается R.

