01:21, 22 августа 2025

Сочинка Эськова опасается новых преследований после выписки из психбольницы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рассказ Ольги Эськовой, арестованной за проукраинский комментарий, о психологическом давлении в изоляторе психиатры объявили шизофреническим бредом и галлюцинациями. Из-за ареста сочинка лишилась работы и опасается, что силовики исполнят свою угрозу "посадить на два года". 

"Кавказский узел" писал, что 51-летняя Ольга Эськова из Сочи была задержана 10 июля. Суд приговорил ее к 15 суткам ареста за проукраинский комментарий в Telegram, но после пяти суток в спецприемнике она была переведена в психоневрологический диспансер. Родственникам Эськовой сообщили, что она совершила попытку суицида. После окончания срока ареста женщину не выпустили из психиатрической лечебницы. Муж Ольги обращался с жалобами во множество ведомств и добился ее выписки домой, хотя силовики планировали вернуть ее в изолятор для отбывания оставшихся 10 суток ареста. При выписке Ольги 12 августа Эдуарду Эськову сообщили об уголовном деле против супруги.

Ольга Эськова, проведшая месяц в двух закрытых учреждениях, 21 августа согласилась рассказать корреспонденту "Кавказского узла", что происходило с ней в психоневрологическом диспансере после принудительной госпитализации из изолятора. 

В целях собственной безопасности женщина пока не решилась подробно рассказывать, что именно произошло с ней в ИВС и спровоцировало на попытку самоубийства: после госпитализации Ольга рассказала об этих событиях врачам, но те назвали ее слова галлюцинациями, определив в качестве официального диагноза "шизофренический бред с галлюцинациями". Эськова опасается, что после публичной огласки тех же событий ее вновь могут принудительно отправить в психиатрическую клинику. 

"Я нахожусь в России и подтвердить свои слова никак не могу. ИВС и ПНД - закрытые учреждения, там свидетелей нет. Там мне дали ясно понять, что мой рассказ - это наговор на сотрудников правоохранительных органов и за это придется отвечать. В ПНД, когда я попыталась рассказать о причинах, сразу сказали, что я "слышала голоса", - но не в прямом смысле, а как шизофренический бред с манией преследования и галлюцинациями", - рассказала она.

По словам Ольги, работавшей продавцом в магазине, 10 июля ее задержали на рабочем месте. "Два сотрудника сразу забрали телефон. Протокол не составляли, сказали, что надо проехать "для разговора и о моих детях". В машине спрашивали, где находятся сыновья, почему уехали. Уже в отделе предъявили претензии к моим комментариям в новостной ленте Telegram двухлетней давности", - сообщила Эськова.

Она пояснила, что в отделе впервые встретила сотрудника полиции Андреева. "Он говорил, что таких как я надо расстреливать, называл меня предателем Родины. Угрожал посадить на два года, потому что "искать он умеет". Когда я сказала, что не считаю своей виной нежелание войны, он злился еще больше", - сказала она.

В суде Ольга не признала вину и сослалась на гарантированную Конституцией свободу слова, объясняя свой комментарий. "Андреев в суде не присутствовал, в зале суда была я, судья и мужчина в форме, не знаю, кто он. После того как было вынесено решение об административном правонарушении и наказании - 15 дней ареста, дали расписаться на листе формата А4 - несколько подписей на одной странице. Что именно подписала, не знаю, не было очков. Решение суда на руки мне никто не передавал", - рассказала она. 

Бытовые условия в изоляторе Ольга описывает как "в целом нормальные, но без душа". "Обмывалась в раковине. На кровати был матрас, одеяло и простынь. Но психологическая атака удалась, я сильно испугалась и запаниковала", - сказала она.

По словам Эськовой, первую помощь после попытки суицида ей оказала сотрудница ИВС. "Я очень благодарна ей, она переживала за меня и даже извинилась, если что-то делала не так. В больнице врач сказал, что будет (проводить манипуляции) без обезболивающего, потому что "они таких любят", а медсестра говорила, что таких как я надо "выбросить за забор", - рассказала женщина.

Затем Ольгу с сильно пониженным давлением отправили в психоневрологический диспансер. "Я была очень слаба. В ПНД меня спокойно оформили, обмыли и поставили капельницу. Первые десять дней я была в смотровой палате. На улицу не выпускали, свидания только при персонале. Про мою позицию в отношении Украины знали все, но ни разу никто не сказал осуждающего слова", - уточнила Эськова.

Решение о том, отправлять ли Ольгу после выписки обратно в ИВС, принимали "не врачи, а сотрудники органов". "Сначала я думала, что дни в ПНД зачтут, но потом мне сказали, что срок нужно будет досидеть в ИВС", - сказала она.

Сейчас, по словам Эськовой, ее физическое состояние нормализовалось, но психологически она не восстановилась. "Морально в норму еще не пришла. Страх остается, хотя я всегда считала себя сильным человеком", - призналась она.

После задержания и заключения Ольга лишилась работы. "Телефон еще не вернула, связаться с работодателем не могу, но знаю, что на моём месте уже работает другой сотрудник. Значит, работу я потеряла", - констатировала она. 

Эдуард Эськов сообщил, что делает все, чтобы стабилизировать моральное состояние жены. Дата рассмотрения апелляции на решение об аресте Ольги, по словам супругов, еще не назначена.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

