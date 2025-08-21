Обыски по делу о недостроенной школе прошли в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи провели обыски в администрации Унцукульского района по делу, возбужденному по факту халатности при строительстве новой школы.

Как писал "Кавказский узел", глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав детей из села Балахани в Дагестане, вынужденных обучаться в недостроенном здании школы. Следователи предположили, что нарушены права детей из села Балахани в Дагестане "на доступное и качественное образование".

В 2010 году в селе было снесено здание образовательного учреждения, после чего начато возведение новой школы. Однако до настоящего времени строительные работы не завершены.

В рамках уголовного дела по факту халатности чиновников, допустивших нарушения при строительстве новой школы в селе Балахани Унцукульского района, следователи провели обыски в администрации района.

"В ходе обыска изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления", - сообщает СУ СК России по Республике Дагестан в своем Telegram-канале. Следователи также распространили оперативное видео, в котором силовики заходят в местную администрацию и проводят следственные действия.

Ранее Следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) 1 , допустивших нарушения при строительстве новой школы в селе Балахани Унцукульского района Дагестана. "По данным следствия, в селе Балахани Унцукульского района в 2010 году было начато строительство новой школы. Работы завершены, однако до настоящего времени эксплуатация здания не разрешена. Отсутствие специализированных кабинетов для начальных классов негативно сказывается на учебном процессе", - говорится в сообщении СУ СКР.

Напомним, что 19 августа 2025 года Telegram-канал "Народный фронт Дагестан" опубликовал видео, в котором сообщается, что около 400 детей вынуждены учиться в недостроенном здании школы в крупном селе Балахани.



"Кавказский узел" ранее также сообщал, что жители нескольких районов республики требуют построить новые здания школ или отремонтировать ветхие строения, в которых вынуждены заниматься их дети. Соответствующие обращения записывали жители сел Шиназа Рутульского района, Советское Бабаюртовского района. Власти Хасавюртовского района отчитались о капремонте школы в селе Октябрьское после жалоб жителей.