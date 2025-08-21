×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:58, 21 августа 2025

Обыски по делу о недостроенной школе прошли в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи провели обыски в администрации Унцукульского района по делу, возбужденному по факту халатности при строительстве новой школы.

Как писал "Кавказский узел", глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав детей из села Балахани в Дагестане, вынужденных обучаться в недостроенном здании школы. Следователи предположили, что нарушены права детей из села Балахани в Дагестане "на доступное и качественное образование". 

В 2010 году в селе было снесено здание образовательного учреждения, после чего начато возведение новой школы. Однако до настоящего времени строительные работы не завершены. 

В рамках уголовного дела по факту халатности чиновников, допустивших нарушения при строительстве новой школы в селе Балахани Унцукульского района, следователи провели обыски в администрации района. 

"В ходе обыска изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления", - сообщает СУ СК России по Республике Дагестан в своем Telegram-канале. Следователи также распространили оперативное видео, в котором  силовики заходят в местную администрацию и проводят следственные действия. 

Ранее Следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), допустивших нарушения при строительстве новой школы в селе Балахани Унцукульского района Дагестана. "По данным следствия, в селе Балахани Унцукульского района в 2010 году было начато строительство новой школы. Работы завершены, однако до настоящего времени эксплуатация здания не разрешена. Отсутствие специализированных кабинетов для начальных классов негативно сказывается на учебном процессе", - говорится в сообщении СУ СКР.

Напомним, что 19 августа 2025 года Telegram-канал "Народный фронт Дагестан" опубликовал видео, в котором сообщается, что около 400 детей вынуждены учиться в недостроенном здании школы в крупном селе Балахани. 

"Кавказский узел" ранее также сообщал, что жители нескольких районов республики требуют построить новые здания школ или отремонтировать ветхие строения, в которых вынуждены заниматься их дети. Соответствующие обращения записывали жители сел Шиназа  Рутульского района, Советское Бабаюртовского района. Власти Хасавюртовского района отчитались о капремонте школы в селе Октябрьское после жалоб жителей.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Жители Хуниба. Скриншот видео "Кавказского узла"
17:45, 21 августа 2025
Жители Хутниба рассказали о давлении на организаторов митинга
Жители Хутниба во время видеообращения. 20 августа 2025 г. Скриншот видео "Кавказского узла"
15:45, 21 августа 2025
Минимущество отреагировало на жалобы жителей Хутниба
Южный окружной военный суд. Фото: https://sudyrf.info/rostov-na-donu/yuzhnyy-okruzhnoy-voennyy-sud
10:46, 21 августа 2025
Житель Махачкалы осужден за финансирование терроризма
План строительства. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:58, 20 августа 2025
Махачкалинцы поделились опасениями в связи с планами строительства у Портовской больницы
Жители Гунибского района Дагестана. 20 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/chernovik_new/4221
19:01, 20 августа 2025
Жители дагестанского села уведомили власти о митинге с требованием вернуть земли
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
23:33, 8 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Про Мишу и Гришу. Как в Дагестане решают судьбу двух медведей
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Обвиняемые по делу о захвате власти в Армении в зале суда. Ереван, 21 августа 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/900340.html
21 августа 2025, 18:43
Суд продлил арест обвиняемым по делу о захвате власти в Армении

Жители Хутниба во время видеообращения. 20 августа 2025 г. Скриншот видео "Кавказского узла"
21 августа 2025, 15:45
Минимущество отреагировало на жалобы жителей Хутниба

Полигон в Воскресенске 20 августа 2025 г. (слева) и 9 января 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13987
21 августа 2025, 13:45
Власти отчитались о вывозе песка с мазутом с полигона в Воскресенском

Фазиль Гасымов. Фото: личная страница Фазиля Гасымова в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России)
21 августа 2025, 08:46
Заключенный в Азербайджане экономист Гасымов отказался от адвоката

Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Показать больше