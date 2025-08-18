Махачкалинцы раскритиковали качество сигнала в зонах доступа Wi-Fi

Городские публичные точки доступа Wi-Fi в Махачкале работают нестабильно и предоставляют слабый сигнал, а в условиях регулярных отключений мобильного интернета действующих зон Wi-Fi недостаточно.

Как писал "Кавказский узел", новые публичные точки доступа к интернету открылись в Махачкале на фоне отключений мобильного интернета, но пользователи Telegram посетовали на плохую работу точек доступа.

Власти республики назвали отключения мобильного интернета временной мерой в связи с возможной угрозой пролета БПЛА над территорией Дагестана. Махачкалинцы сообщали об отключениях 13 августа, отметив, что публичная точка доступа на площади Ленина имеет крайне ограниченный радиус действия. Они пожаловались на сложности с вызовом такси, покупкой билетов и звонками.

Отключения мобильного интернета в Дагестане не всегда совпадают с объявлением режима беспилотной опасности - так, вечером 13 августа, когда в Махачкале наблюдались перебои с мобильным интернетом, официальных сообщений об ограничении в связи с возможной угрозой пролета БПЛА не было, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Исмаил.

Информацию об отсутствии доступа к мобильному интернету подтвердил махачкалинец Арсен. «Что интересно, отсутствовал интернет в центральной части города: возле площади, Приморском бульваре, на проспекте Расула Гамзатова. Стоило чуть дальше отъехать, интернет появился», - рассказал он.

По словам Арсена, в одном из популярных мест отдыха горожан и туристов – Родопском бульваре, расположенном возле городского пляжа, отсутствовала публичная точка Wi-Fi. Не было точек подключения и в сквере по проспекту Расула Гамзатова.

16 августа Минцифры Дагестана сообщило, что ведутся работы по монтажу оборудования для обеспечения бесплатного Wi-Fi вдоль всей аллеи на проспекте имени Расула Гамзатова и по установке дополнительных бесплатных точек доступа Wi-Fi в сквере "Борцов Революции" перед Домом Дружбы.

На центральной площади Махачкалы есть бесплатный доступ к сети Wi-Fi, но там нужно проходить регистрацию, указав свой номер мобильного телефона, рассказала Земфира. При этом, по ее словам, интернет очень слабый, и работает только в определенных местах. «Банковские приложения при этом не открывались», - рассказала она.

Банковскими картами в большинстве торговых точек расплатиться можно, так как предприниматели устанавливают свои сеть Wi-Fi, рассказал Наби. «Мобильный интернет отключается почти ежедневно. Главная проблема для меня – невозможность вызвать такси, приложение не работает. Даже если использовать Wi-Fi, сделать заказ невозможно, так как таксисты не могут его принять», - рассказал мужчина.

Он добавил, что для связи он пользуется услугами кафе: практически во всех заведениях есть своя сеть Wi-Fi, и за чашкой кофе есть возможность сделать звонки и посмотреть в интернете нужную информацию.

Озвученных Минцифры Дагестана локаций, где можно подключиться к сети, явно недостаточно, считает махачкалинец Насыр. «У меня нет возможности, чтобы туда попасть, ехать в другой край города. Раз сложилась такая ситуация, нужно организовать побольше таких точек, особенно в центре города», - рассказал Насыр.

