Кремль поддержал мораторий на банкротство фермеров в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент России Владимир Путин поддержал просьбу о введении моратория на банкротство фермеров на фоне сложной ситуации из-за погодных условий.

Как писал "Кавказский узел", Дагестанские фермеры, комментируя заявление Минсельхозпрода республики о низкой урожайности черешни в связи с заморозками, отметили, что урожай в этом году был хороший, сильных заморозков не было.

Цены на черешню в Дагестане достигают 600 рублей за килограмм, хотя республика выращивает эту ягоду, указали пользователи Telegram, предположив, что рост цен связан с туризмом. Минсельхозпрод Дагестана объяснил высокие цены неурожаем в связи с весенними заморозками.

Владимир Путин на встрече с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем поддержал мораторий на банкротство малых и средних фермерских хозяйств в связи с неблагоприятными природными условиями.

"В ковидное время была такая мера поддержки, как мораторий на банкротство, особенно это касается малых и средних фермерских хозяйств, потому что высока вероятность того, что они выставят все свои угодья на продажу, уйдут в крупные агропромышленные холдинги", - цитирует пресс-служба президента России слова Слюсаря. «Согласен, давайте сделаем это", - сказал Путин. Слюсарь заявил, что соответствующее письмо от области будет подготовлено и передано.

Свою просьбу глава региона объяснил тем, что в этом году от неблагоприятных погодных условий - возвратных заморозков, засухи и маловодья - было повреждено или погибло порядка 1 млн га сельхозугодий. "Сейчас уже обмолот фактически завершен. В этом году падение (сбора зерна) ИФ) практически вдвое. И конечно, это большие убытки и потери. По областной линии меры поддержки оказываем, но в этом году нам без помощи федерального центра будет очень тяжело", - сказал Слюсарь.

Мораторий на банкротство — это временное приостановление права кредиторов подавать заявления о признании должника банкротом. Он предназначен для поддержки компаний, испытывающих финансовые трудности, и помогает предпринимателям стабилизировать бизнес. Мораторий создает условия, которые могут помочь компании преодолеть временные сложности и избежать ликвидации, отмечает РБК.

Ранее, 31 июля, депутаты Законодательного собрания Ростовской области обратились на федеральный уровень с предложением установить мораторий на возбуждение дел о банкротстве хозяйств, пострадавших от погодных условий, на 2026 год, а также распространение в 2026 году механизма «кредитных каникул» на сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от чрезвычайной ситуации.

По словам спикера собрания Александра Ищенко, сумма ущерба и недостающей прибыли сельхозтоваропроизводителей уже составляет порядка 120 млрд руб. «После серии заморозков и последовавшей засухи только прямые убытки составили около 8 млрд руб. Уже второй год подряд идет по нисходящей развитие в нашем сельском хозяйстве, прежде всего по зерновым», — цитировал слова Ищенко «РБК- Ростов».