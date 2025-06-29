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23:59, 29 июня 2025

Цены на черешню в Дагестане возмутили комментаторов в Telegram

Цены на черешню в Дагестане. Скриншот фото из Telegram-канала Магомеда Бисавалиева от 29.06.25, https://t.me/bisavaliev1/7383

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Цены на черешню в Дагестане достигают 600 рублей за килограмм, хотя республика выращивает эту ягоду, указали пользователи Telegram, предположив, что рост цен связан с туризмом. Минсельхозпрод Дагестана объяснил высокие цены неурожаем в связи с весенними заморозками.

Как писал "Кавказский узел", заморозки на юге России во время цветения плодовых деревьев могут обернуться потерей до 40% фруктов и привести к росту цен.

Рост цен на фрукты практически неизбежен в связи с заморозками, сообщила в своем  Telegram-канале экономист Наталья Зубаревич, сославшись на данные союза садоводов о рисках потери урожая из-за заморозков на юге России и о значительных потерях в Турции, которая является основным поставщиком фруктов.

Фотографию с рынка в Дагестане, где черешня продается по 600 рублей, опубликовал в своем Telegram- канале директор Аварского музыкально-драматического театра им Г.Цадаса Магомед Бисавалиев, сопроводив подписью "С туризмом нас! Чтобы мы делали без них". 

В Telegram-канале, на который подписаны 3089 человек, эта запись собрала 22 комментария.

"Эти цены уже как появились туристы", - отметил пользователь 50860.

"При чем тут туристы, жадность наших людей которые хотят сейчас и сегодня разбогатеть. Ничем не обоснованные цены на сезонные фрукты", - прокомментировал пользователь с ником "Мусафир-тур. Джип-туры по Дагестану".

"Эта цена своего труда. Что тут такого, консультация у врача в частной клинике от 2 до 3 тыс рублей. А дерево даёт от силы 200 килограммов. И целый год за ним надо ухаживать. И считай,сколько  себестоимость", - возразил Магаев Курбангаджи.

Часть Telegram-канала "Махач, че стало?", где это же фото было размещено с подписью "Когда черешня в Дагестане, которую выращивают в Дагестане, стоит дороже, чем в Москве",  согласились, что рост цен связан с большим числов туристов в республике. Эта запись в Telegram-канале, у которого насчитывается  21 894 подписчика,собрала 112 комментариев.

"Да, в этом году черешня стоит, как когда-то грамм золота" , - прокомментировал пользователь, который использует вместо ника изображение цветка.

 "Спасибо туристам", - добавил пользователь Be like.

"Вчера купила на рынке по 650. Эта, на фото, хоть красивая", - написала Ай.Ка.

На возмущение комментаторов отреагировал Минсельхозпрод Дагестана. Ведомство в своем Telegram-канале объяснило рост цен заморозками.  "Действительно, сегодня розничная цена достигает 400- 500 рублей за килограмм. Даже в пик сезона стоимость не опускалась ниже 220 рублей", - говорится в сообщении. Среди причин высоких цен министерство назвало дефицит черешни в этом сезоне - площадь черешневых садов составляет всего 2 тысячи гектаров, традиционно республика собирает порядка 22 тысячи тонн ягод, однако в этом году урожай составил лишь немногим более 11 тыс. тонн. "Причиной низкой урожайности стали возвратные заморозки, повредившие косточковые деревья. Рынок оперативно отреагировал повышением цен", - говорится в сообщении.

Ведомство посоветовало покупателям  "обратить внимание на альтернативные фрукты". "Абрикосовых деревьев заморозки коснулись меньше, снижение составило 25%. Общий объем сбора достигнет примерно 25 тысяч тонн, а цены постепенно снижаются.  Кроме того, в регионе ожидают высокий урожай яблок, винограда. И уже совсем скоро созреют  персики", - указано в сообщении.

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Автор: "Кавказский узел"

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