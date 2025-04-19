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22:48, 19 апреля 2025

Апрельские заморозки привели к риску потери части урожая на юге России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заморозки на Кубани, Ставрополье и в Ростовской области во время цветения плодовых деревьев могут обернуться потерей до 40% фруктов и привести к росту цен.

Рост цен на фрукты практически неизбежен в связи с заморозками, сообщила в своем  Telegram-канале экономист Наталья Зубаревич, сославшись на данные союза садоводов о рисках потери урожая из-за заморозков на юге России и о значительных потерях в Турции, которая является основным поставщиком фруктов.

О том, что потери урожая могут быть значительными, заявила глава Союза садоводов России в Республике Крым Татьяна Олейник.

"Исходя из информации, которую мы получили от садоводов, речь идет о потерях урожая косточковых до 40%. При этом в каких-то районах погибло, например, до 100% урожая абрикосов", - привели ее слова "Известия."

Всего по оценке опрошенных изданием аграриев, потери из-за заморозков в южных регионах России могут составить до 40%

От непогоды пострадал и Краснодарский край, где температура в отдельных районах падала до -6 градусов.

"То, что после такого похолодания будут потери урожая, понятно даже далекому от сельского хозяйства человеку. Морозы в период вегетации и цветения садов, конечно, сказываются негативно", - заявил изданию председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Краснодарского края Александр Шипулин.

Резкое похолодание на юге России может повредить многолетним плодовым сельхозкультурам: в зоне риска находятся сады, виноградники и ягодники, заявил 11 апреля Национальной союз агростраховщиков.

Весенние заморозки могут привести к снижению урожая слив, абрикосов и персиков на Ставрополье до 50%. Понижение температуры навредило косточковым деревьям, сообщило ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Косточковые деревья – сливы, абрикосы и персики – перенесли заморозки не так хорошо, прогнозируем потери части урожая

Эти данные подтвердил и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. "Косточковые деревья – сливы, абрикосы и персики – перенесли заморозки не так хорошо, прогнозируем потери части урожая. За состоянием яблонь и груш наблюдение продолжается. По первым оценкам, ущерб для этих культур не будет серьезным", – сообщил он в своем Telegram-канале.

Вместе с тем в Ростовской области, по мнению  специалиста Ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимира Косова, заморозки в Ростовской области не сказались негативно на урожае. Под угрозой были цветущие деревья, например, абрикосы и вишни. 
Температура не опускалась ниже -4°С, поэтому озимые и плодовые деревья не пострадали, сообщило издание 161.ru.

В Ростовской области многолетними насаждениями занято 5,9 тысячи гектаров, в том числе под косточковыми культурами занято 2 тысячи гектаров, семечковые культуры - 3,7 тысячи гектаров, остальные площади приходятся на посадки орехов и ягод, говорится на сайта министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В Краснодарском крае на начало 2023 года площадь плодовых и ягодных насаждений в сельскохозяйственных организациях и КФХ, по данным Краснодарстата, составила 30,5 тысячи гектаров  (в том числе 21 тысяча га семечковых и 6,8 тыячи га косточковых культур), сообщал "Коммерсант".

 Площадь плодово-ягодных насаждений в Ставропольском крае составляет 11,5 тысячи га. В регионе выращивают яблоки, груши, черешню, вишню, абрикосы, сливы, персики, нектарины и орехи, сообщало министерство сельского хозяйства.

"Кавказский узел" также писал, что в 2021 году из-за весенних заморозков в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах погибло около 85% плодов, главным образом яблок.

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Автор: "Кавказский узел"

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