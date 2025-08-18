Военный из Северной Осетии осужден за самоволку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К пяти годам лишения свободы приговорил военный суд в Нальчике Тамерлана Тотразова, признав виновным в самовольном оставлении воинской части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Тотразову, признав его виновным в совершении преступления по части 5 статьи 337 УК РФ. Об этом пресс-служба суда сообщила 16 августа на странице в соцсети "ВКонтакте".

По данным следствия, Тотразов 9 января 2025 года не явился на службу в воинскую часть, дислоцированный в Северной Осетии. Отсутствовал он в части до 28 марта, когда добровольно пришел в военную комендатуру в Моздоке.

На суде Тотразов признал свою вину полностью. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с исправительной колонии общего режима.

В карточке дела на сайте суда указано, что Тотразова зовут Тамерлан, а его интересы представляли адвокаты Даниил Балкаров и Артем Мурадов.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.