Обломки беспилотников найдены на Ставрополье

В Ставрополе звучат взрывы из-за разминирования невзорвавшихся частей упавших беспилотников, власти перекрыли ряд улиц.

Как писал "Кавказский узел", в Ставрополе выбиты стекла в жилом комплексе и социальном учреждении, также повреждения получило несколько машин, отчитались власти. По данным Минобороны, над территорией Ставрополья сбиты три БПЛА.

Ни один из беспилотников, атаковавших сегодня Ставропольский край, не достиг цели, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. "С остатками и обломками дронов работают саперы и взрывотехники на предмет предотвращения возможной детонации оставшихся зарядов. Места падения обломков расположены в нежилых частях города. Угрозы жизни и имуществу людей нет", - написал он в своем Telegram-канале.

В другом сообщении он призвал жителей Ставрополя не реагировать на раздающиеся звуки взрывов. "Взрывотехники обезвреживают несдетонировавшие дроны. Специалисты проводят контролируемые подрывы, громкие звуки опасности не представляют. На месте находится и глава города Иван Иванович Ульянченко. Сохраняйте спокойствие. Ситуация под контролем", - заверил губернатор.

Пока эксперты будут проводить работы по уничтожению фрагментов, в городе ограничат движение сразу по нескольким направлениям. "Перекрыли дороги по проспекту Кулакова от улицы Ленина до 1-й Промышленной, улицу Индустриальную, а также Ленина от пересечения с Кулакова до круга. Прошу с пониманием отнестись к ограничениям и заранее продумать свой маршрут", - проинформировал мэр города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.

Эта запись в Telegram-канале Ульянченко, у которого насчитывается более 12 тысяч подписчиков, набрала к 11.44 мск 26 комментариев.

"Вопрос, а в 04.00 ночи нельзя было перекрыть, или нужно было подождать пока все проснутся и будут стоять в пробках из-за за перекрытия одной из ключевых магистралей города?" - написал в комментариях Артур.

"Кулакова перекрыли, а люди, ожидающие на остановках свой транспорт, были вынуждены вызывать такси, арендовывать самокаты или идти пешком, если могли. Но люди с сумками или пожилые люди не все могли это сделать. Почему автомобилисты, которые проезжали мимо остановок и видели махающих и просящих подвезти, не могли бы подобрать людей проехать хотя бы этот перекрытый участок? Для себя вызвала такси и предложила женщине с остановки с сумками поехать со мной, нам как раз даже было по пути, и оплату с нее не взяла. Может, как-то посплоченней быть в подобных ситуациях?" - привело издание "Блокнот Ставрополь" слова местной жительницы.

