×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:44, 12 августа 2025

Обломки беспилотников найдены на Ставрополье

Разбитое окно в жилом доме в Ставрополе. 12 августа 2025 г. Фото: https://bloknot-stavropol.ru/news/iz-za-padeniya-dronov-v-stavropole-vybity-okna-v-k

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ставрополе звучат взрывы из-за разминирования невзорвавшихся частей упавших беспилотников, власти перекрыли ряд улиц.

Как писал "Кавказский узел", в Ставрополе выбиты стекла в жилом комплексе и социальном учреждении, также повреждения получило несколько машин, отчитались власти. По данным Минобороны, над территорией Ставрополья сбиты три БПЛА.

Ни один из беспилотников, атаковавших сегодня Ставропольский край, не достиг цели, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. "С остатками и обломками дронов работают саперы и взрывотехники на предмет предотвращения возможной детонации оставшихся зарядов. Места падения обломков расположены в нежилых частях города. Угрозы жизни и имуществу людей нет", - написал он в своем Telegram-канале.

В другом сообщении он призвал жителей Ставрополя не реагировать на раздающиеся звуки взрывов. "Взрывотехники обезвреживают несдетонировавшие дроны. Специалисты проводят контролируемые подрывы, громкие звуки опасности не представляют. На месте находится и глава города Иван Иванович Ульянченко. Сохраняйте спокойствие. Ситуация под контролем", - заверил губернатор.

Пока эксперты будут проводить работы по уничтожению фрагментов, в городе ограничат движение сразу по нескольким направлениям. "Перекрыли дороги по проспекту Кулакова от улицы Ленина до 1-й Промышленной, улицу Индустриальную, а также Ленина от пересечения с Кулакова до круга. Прошу с пониманием отнестись к ограничениям и заранее продумать свой маршрут", - проинформировал мэр города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.

Эта запись в Telegram-канале Ульянченко, у которого насчитывается более 12 тысяч подписчиков, набрала к 11.44 мск 26 комментариев.

"Вопрос, а в 04.00 ночи нельзя было перекрыть, или нужно было подождать пока все проснутся и будут стоять в пробках из-за за перекрытия одной из ключевых магистралей города?" - написал в комментариях Артур.

"Кулакова перекрыли, а люди, ожидающие на остановках свой транспорт, были вынуждены вызывать такси, арендовывать самокаты или идти пешком, если могли. Но люди с сумками или пожилые люди не все могли это сделать. Почему автомобилисты, которые проезжали мимо остановок и видели махающих и просящих подвезти, не могли бы подобрать людей проехать хотя бы этот перекрытый участок? Для себя вызвала такси и предложила женщине с остановки с сумками поехать со мной, нам как раз даже было по пути, и оплату с нее не взяла. Может, как-то посплоченней быть в подобных ситуациях?" - привело издание "Блокнот Ставрополь" слова местной жительницы.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Следы побоев у подростка. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.instagram.com/p/DLo13qas84B/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
17:58, 12 августа 2025
Подросток из Ингушетии отказался от дальнейшей помощи правозащитников
БПЛА над городом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
08:44, 12 августа 2025
Беспилотники атаковали регионы юга России
Задержанный. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:44, 12 августа 2025
Иностранец арестован на Ставрополье за оскорбления по национальному признаку
Сотрудники ФСБ. Фото: пресс-служба ФСБ РФ
11:52, 11 августа 2025
ФСБ обвинила украинские спецслужбы в организации убийства вице-мэра Ставрополя 
10:57, 10 августа 2025
БПЛА попытались атаковать объекты в Невинномысске и Ставрополе
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
12:24, 8 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Случайность или умысел? Про ситуацию с «Вечным огнем» в Лермонтове
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Колонна грузинских танков. Фото: http://news.siteua.org/Мир/25258/ Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
12:16, 18 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Кавминводы стонут без воды
Фото
12:24, 8 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Случайность или умысел? Про ситуацию с «Вечным огнем» в Лермонтове
Фото
10:27, 6 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Экологу Сергею Легкобитову из Кавминвод уменьшили срок лишения свободы
Фото
14:13, 4 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Массовая застройка Кисловодска. Страсти не утихают
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Ржавая вода течет из крана. Изображение создано ИИ по запросу "Кавказского узла" в программе Copilot.
11 августа 2025, 19:54
Каспийчане пожаловались на качество воды после отключения

Аслан Камбиев. Фото: Беслан Камбиев https://ru.wikipedia.org/
11 августа 2025, 16:55
Юристы сочли перспективным обжалование оправдательного приговора по делу Камбиева

Зангезурский коридор. Фото: https://vesti.az/index.php/v-mire/smi-ssa-predlozili-vvesti-amerikanskogo-operatora-dlya-kontrolya-zangezurskogo-koridora-550676
11 августа 2025, 12:51
Власти Ирана сняли претензии к Зангезурскому коридору 

Обрыв канатной дороги в Нальчике. 8 августа 2025 г. Фото: ГУ МЧС России по КБР
11 августа 2025, 09:54
Трое пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике остаются в больницах

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше