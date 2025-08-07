×

Кавказский узел

Лента новостей
12:32, 7 августа 2025

Ростовская активистка оштрафована за участие в нежелательной организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону заочно оштрафовал на пять тысяч рублей проживающую в Литве активистку "Открытой России"* Марину Максакову.

Как писал "Кавказский узел", накануне пацифистской акции, намеченной на 6 марта 2022 года, силовики задержали активистов Ростислава Павлищева и Марину Максакову на вокзале в Ростове-на-Дону и составили на них протоколы за мелкое хулиганство. Сами они считают, что задержания связаны с их гражданской позицией.

Суд в Ростове-на-Дону назначил штраф в пять тысяч рублей активистке "Открытой России"* Марине Максаковой за участие в деятельности нежелательной в РФ организации, сообщило РИА "Новости".

"Максакова привлечена к административной ответственности по статье 20.33 КоАП (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Ей назначен штраф в размере пяти тысяч рублей", - приводятся в публикации слова представителя суда. 

Административное дело против Максаковой в начале июня рассматривал Первомайский суд Ростова-на-Дону, однако статья, по которой она привлекалась к ответственности и сам текст решения на сайте суда не опубликованы.

Максакова руководила ростовским отделением «Городских проектов» Ильи Варламова** и Максима Каца**. Помимо "Открытой России"* она  участвовала в деятельности штаба Навального***, сейчас проживает в Литве, пишет Telegram-канал "Че по Ростову*".

Напомним, что в 2021 году суд приговорил ростовскую активистку "Открытой России"* Анастасию Шевченко** к четырем годам условного лишения свободы за сотрудничество с нежелательной организацией. Суд назначил более мягкий приговор, чем запрашивало обвинение, но условный срок также предполагает целый ряд ограничений, указала активистка. В том же году суд сократил до трех лет срок условного наказания Шевченко**.

В 2022 году Шевченко** сообщила, что уехала с детьми в Вильнюс. 7 сентября 2022 года стало известно, что Шевченко внесена в базу данных разыскиваемых лиц МВД. 20 декабря 2022 года  суд в Ростове-на-Дону заменил  ей условный срок тремя годами колонии. 6 февраля 2023 года Ростовский областной суд сократил Шевченко** на год срок лишения свободы.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** внесены в реестр иноагентов.

*** штабы Навального, ранее действовавшие в российских регионах, признаны экстремистскими организациями и запрещены. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр иностранных агентов, признан экстремистским и запрещен в России.

**** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

