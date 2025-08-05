Боец из Грузии убит на Украине

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В ходе боевых действий убит выходец из Грузии Михаил Шедания, воевавший на стороне Украины.

Как информировал "Кавказский узел", в конце июля стало известно о том, что в ходе боевых действий на Украине убит 23-летний уроженец Цаледжихского района Грузии Валерий Бадзагуа.

На Украине в ходе боевых действий убит боец из Грузии Михаил Шедания, пишет 4 августа "Грузия-онлайн".

По данным издания, он служил в одном из подразделений украинской армии. Его тело планируется доставить на родину.

Шедания стал 86-м грузинским бойцом, убитым с начала боевых действий на Украине.

Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" в декабре 2022 года указала отправляющимся на Украину добровольцам, что закон Грузии позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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