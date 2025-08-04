Проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани ожидает почти 1500 машин

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В очереди на проезд Крымскому мосту со стороны Тамани находится 1485 машин, водители сообщают, что стоят в пробке более четырех часов.

Как писал "Кавказский узел", утром 3 августа в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Кубани было 1050 машин, со стороны Керчи - 50 автомобилей.

По данным на 05.00 мск сегодня, 4 августа в очереди на ручной досмотр для проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани находилось 1485 транспортных средств, время ожидания составляло около четырех часов, сообщает телеграм-канал "Крымский мост. Оперативная информация".

Со стороны Керчи очереди не было.

За весь день 3 августа число машин, ожидающих проезда, превышалось тысячу, в некоторые часы в очереди было даже более 2000 транспортных средств.

Пользователи чата "Крымский мост" подтвердили, что стояли в очереди примерно четыре часа. "В Крым встали в пробку, не доезжая до "Лукойл", в 00.12, выезжаем на мост в 04.10", - сообщила Екатерина Семенюк.

"От начала пробки до выезда из сканера 5,5 часов. Нормально, могло быть хуже", - похвалилась Жанна.

"Заняло 3,50 часа (встали, не доезжая "Лукойла"). Досмотр 17 минут", - поделился впечатлениями Гордей Власов.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.