Минобороны рапортовало о сбитых на юге России беспилотниках

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Военные минувшей ночью уничтожили в Краснодарском крае и над Черным морем 61 беспилотник, запущенный со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью на нефтебазе в Адлерском районе в результате атаки беспилотника загорелась цистерна с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. Также повреждены пять гаражей в гаражном кооперативе и магазин на улице Авиационной. По данным властей, раненых нет.

Жители Сочи столкнулись с отказом в помощи после атаки БПЛА Арендаторы жилых гаражей в Сочи, куда в ночь на 25 июля упали обломки беспилотника, пожаловались, что не получили помощи от властей за утраченное имущество. Юристы посоветовали им добиваться компенсаций.

С 23.30 мск 2 августа до 05.00 мск уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотника, в том числе 60 над акваторией Черного моря и один в Краснодарском крае, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской областях и в Крыму.

Напомним, около полуночи Минобороны отчиталось, что с 20 мск до 23.25 мск 2 августа над акваторией Черного моря сбиты девять беспилотников. Около 02.30 мск работа аэропорта Сочи была приостановлена для обеспечения безопасности полетов. К 5 мск ограничения были сняты.

В марте после атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в станице Кавказской. Его тушение заняло семь суток. Пользователи соцсетей в комментариях к отчету губернатора о ликвидации пожара задали вопросы об ущербе экологии и мерах для предотвращения успешных атак беспилотников.

Власти Краснодарского края должны были запросить помощь других регионов для тушения возгорания на нефтебазе, а не пытаться приуменьшать серьезность ситуации, указали пользователи соцсетей. Жители Кропоткина пожаловались на ухудшение самочувствия из-за дыма и гари с нефтебазы.