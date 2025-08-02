Офицер из Урюпинска убит в боевых действиях

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Старший лейтенант Владимир Горбачев убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1275 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 1 августа были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1274 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит 33-летний командир штурмового взвода, старший лейтенант Владимир Горбачев, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Урюпинска.

"Владимир родился в Волгограде, жил в Урюпинске. Закончил среднюю школу № 5. По профессии был военным, окончил Военно-технический университет. В 2023 году заключил контракт и отправился [участвовать в боевых действиях]. Погиб Владимир в Днепропетровской области, Синельниковском районе, село Марьинка при выполнении боевого задания", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1275 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.