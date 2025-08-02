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05:58, 2 августа 2025

Боец из Камышина убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Данила Кодацкий убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1274 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 1 августа были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1273 бойцов из Волгоградской области.

Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 25.07.25, https://t.me/mod_russia/54978
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7100 бойцов с юга России признаны убитыми в военной операции
Чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 3529 бойцов из СКФО и 3571 – из ЮФО.

В военной операции убит камышанин Данила Кодацкий, сообщила 1 августа в своем телеграм-канале администрация города. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1274 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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