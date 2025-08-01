Прокурор запросил для Ивана Геля шесть лет колонии

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Гособвинитель потребовал приговорить к шести годам колонии главу Иловлинского района, обвиняемого по делу о смерти подчиненного. Адвокат заявил суду о невиновности чиновника.

Как писал "Кавказский узел", глава Иловлинского района Иван Гель обвинен по уголовному делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (статья 286 УК РФ). По версии следствия, он отправил на тушение пожара сотрудников администрации, которые не были уполномочены выполнять эту работу, после чего от ожогов погиб 52-летний Александр Переярин и пострадали трое его коллег. В сентябре 2024 года дело поступило в суд.

Суд отстранил Геля от должности, но он продолжил исполнять свои обязанности, оспорив решение суда. В декабре 2024 года депутаты вопреки протестам жителей переизбрали Ивана Геля главой района. Соперниками Геля стали его подчиненные, которые не вели предвыборную агитацию.

В Иловлинском райсуде 31 июля прошли прения по делу Ивана Геля, на них представитель прокуратуры потребовал приговорить чиновника к шести годам колонии общего режима, сообщает "Высота 102".

Дочь погибшего Александра Переярина попросила суд наказать Геля "по всей строгости закона" и пояснила, что смерть ее отца стала "страшным потрясением для всей семьи".

В свою очередь адвокат Геля Михаил Расстрыгин заявил, что в тот день его подзащитный не являлся начальником погибшего, а потому его приказы можно было не выполнять. Произошедшее он назвал несчастным случаем и попросил оправдать обвиняемого, пишет агентство.

Представитель семьи Переярина Юрий Букаев рассказал, что задал несколько вопросов Ивану Гелю. "Раскаивается ли он, готов ли возместить ущерб, хочет ли принести извинения. По совету адвоката он отказался на них отвечать", - сообщил он изданию V1.ru, отметив, что "мы согласны с позицией гособвинения".

По словам Букаева, Иван Гель не стал участвовать в прениях и предоставил слову своему адвокату Михаилу Растрыгину, информирует издание.

Напомним, 17 ноября 2024 года жители поселка Иловля в обращении к генпрокурору и начальнику управления президента по внутренней политике заявили, что Иван Гель незаконно находится на посту, так как его полномочия истекли 4 ноября. Районные власти сообщили, что кандидаты на должность будут отобраны конкурсной комиссией, а выберут его депутаты районной думы. Это вошло в противоречие с уставом района, согласно которому глава избирается всеобщим голосованием граждан.

Ранее жители Иловли провели сход, на котором записали видеообращение к председателю Следкома с жалобой на непрозрачность выборов главы района. Они указали, что срок полномочий главы района истек, но жителям не донесли должным образом и в установленные сроки никакой информации о его переизбрании или переназначении.

Местные жители считают, что "за Иваном Гелем стоят большие люди на федеральном и областном уровне", сказал в декабре 2024 года "Кавказскому узлу" житель района Евгений Фролов. "Надеемся, что суд признает его виновным в гибели человека на пожаре - и тогда его пребывание на посту главы района будет просто вопиюще незаконным. Ждем приговора суда, так как на депутатов районной думы надежды нет", - сказал он.