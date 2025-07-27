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22:57, 27 июля 2025

Совет по правам человека связал с резонансом свое вмешательство в дело Мурдиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Совет по правам человека не рассматривает обращения с  жалобами на решения судов, органов дознания и следствия, но в случае обвиняемого в хулиганстве чеченского подростка Романа Мурдиева решил попросить Генпрокурора взять дело под контроль из-за общественного резонанса.

Как писал "Кавказский узел", девятиклассник Роман Мурдиев (в чеченских СМИ упоминается как Муслим), обвиняемый в хулиганстве, лишен гарантированного Конституцией права на получение образования, срок домашнего ареста подростка неоднократно продлевался, заявил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. 7 мая суд разрешил Мурдиеву дистанционно учиться в школе. Суд оставил его под домашним арестом.

14-летний чеченский подросток Роман Мурдиев обвинен в нарушении общественного порядка и применении насилия (статья 213 УК РФ "хулиганство"). Поводом для уголовного дела стала драка, в которой подросток, по его словам, заступился за знакомого 12-летнего мальчика. Защита настаивает на невиновности Мурдиева, который, по ее версии, защищал мальчика от другого участника конфликта. Помимо чеченского подростка, по делу проходят еще четверо обвиняемых. Из нескольких видео, опубликованных Следкомом, только одно, где Мурдиева называют по имени, предполагает его участие в конфликте. 

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев ответил на обращение уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева по поводу уголовного преследования уроженца Чечни Романа Мурдиева. "Теперь этот вопрос будет направлен Генеральному прокурору Российской Федерации с просьбой взять дело Муслима под личный контроль", - сообщил Солтаев в своем Telegram-канале.

В ответе, текст которого опубликовал Солтаев, говорится, что совет в своей работе "руководствуется положением о совете", которое утверждено указом президента, и в соответствии с положением "Совет не рассматривает обращения с  жалобами на решения судов, органов дознания и следствия".

Однако в этом случае совет "с учетом большого общественного резонанса" счел возможным обратиться к генпрокурору России Игорю Краснову "с просьбой взять под контроль расследование данного уголовного дела", следует из документа, который опубликовал Солтаев 25 июля.

Рамзан Кадыров в связи с делом Мурдиева в декабре 2024 года на прямой линии обвинил в профнепригодности руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – привело слова Кадырова ИА "Чечня сегодня". Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники сочли критику Кадыровым глав силовых ведомств проверкой влияния.

Подробнее о деле Мурдиева можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров".

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Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

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