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17:57, 27 июля 2025

Флаг России сожгли в Тбилиси на акции против приезда российских фехтовальщиков

Флаг России сожгли в Грузии. Стоп-кадр видео телекомпании "Пирвели" от 27.07.25, https://www.youtube.com/watch?v=gwB1cRuEWBk&t=325s

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Тбилиси с ночи проходят акции против участия в чемпионате мира по фехтованию спортсменов из России, 17 которых, по утверждению протестующих, являются военнослужащими. Участники акций у гостиницы и дворца спорта сожгли российский флаг и взорвали петарды, а также развернули плакаты против приезда россиян.

Как писал "Кавказский узел", несколько маршей прошло в Тбилиси 15 июня, на 200-й день проевропейских протестов. Участники факельного шествия, лица которых скрыты масками, сожгли перед парламентом Грузии флаг России. Грузинской молодежи не следует раздражать Россию такими акциями как сожжение флага в условиях нестабильной геополитической обстановки, указала часть пользователей. Их оппоненты сочли акцию правильной.

Ранее пользователи российских соцсетей призвали убрать со всех российских площадок треки певца из Грузии Эрекле Гецадзе, осквернившего российский флаг. Глава Следкома России потребовал возбудить уголовное дело.

"17 русских военнослужащих в стране Анцухелидзе" – под таким лозунгом состоялась у нового Дворца спорта акция протеста против участия в чемпионате мира по фехтованию российских спортсменов. 

Георгий Анцухелидзе – один из самых известных участников "Пятидневной войны", который с 9 августа 2008 года в течение почти пяти месяцев считался пропавшим без вести. Лишь 12 декабря 2008 года его тело было опознано по ДНК. В январе 2009 года в интернете распространились два видеоролика, в которых явно видно, как грузинского солдата избивают и пытают. Семья Анцухелидзе опознала в нем Георгия.

„Главная причина то, что в Грузии проходит чемпионат мира по фехтованию, в котором принимают участие 25 российских спортсменов, из которых 17 - военнослужащие. <...> Сегодня между нами и российскими военными стоит грузинская полиция, и последние защищают их, а не нас. Нас выгнали со двора дворца с плакатами Анцухелидзе“, - приводит "Интерпрессньюс" слова одного из участников акции.

Участники акции развернули баннеры со следующими надписями: „В стране Анцухелидзе русским не победить!“, „Анцухелидзе – бессмертен!“.

Горожане прошли маршем от Нового Дворца спорта к гостинице, где проживают российские фехтовальщики, сообщило Tbilisi Life

Группа участников акции протеста сожгла флаг России у гостиницы, где располагаются российские фехтовальщики, приехавшие на чемпионат мира, сообщила сегодня телекомпания "Пирвели"

Митингующие держат в руках грузинские и украинские флаги и плакаты с антироссийскими лозунгами. На месте событий дежурят полицейские, говорится в публикации.

В штаб команды сообщили, что неизвестные взорвали петарды у гостиницы, где проживают российские фехтовальщики, проинформировало сегодня ТАСС.

Также минувшей ночью у гостиницы развернули плакат с оскорбительным обращением к российским спортсменам. "Вам тут никто не рад! Сегодня были фейерверки, завтра будут „Грады“! - в частности, написано на плакате, передает телекомпания "Формула".

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Автор: "Кавказский узел"

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