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17:02, 17 июня 2025

Сожжение флага России вызвало полярные оценки в грузинском сегменте Facebook*

Сожжение флага России. Тбилиси, 15 июня 2025 г. Скриншот видео Tbilisi_life/Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинской молодежи не следует раздражать Россию такими акциями как сожжение флага в условиях нестабильной геополитической обстановки, указала часть пользователей. Их оппоненты сочли акцию правильной.

Как писал "Кавказский узел", несколько маршей прошло в Тбилиси 15 июня, на 200-й день проевропейских протестов. Участники факельного шествия, лица которых скрыты масками, сожгли перед парламентом Грузии флаг России.

Ранее пользователи российских соцсетей призвали убрать со всех российских площадок треки певца из Грузии Эрекле Гецадзе, осквернившего российский флаг. Глава Следкома России потребовал возбудить уголовное дело.

Сожжения флагга России на акции протеста в Тбилиси вызвало разные оценки в грузинском сегменте facebook*.

Так, видео с акции было опубликовано на странице в Facebook* телекомпании "Формула", на которую подписаны 926 тысяч человек. Видео набрала 66 тысяч просмотров и 677 комментариев.

Часть авторов комментариев на грузинском языке, которые перевел "Кавказский узел", осудила поступок протестующих

"Зачем вы это делаете, дети мои? Мир в огне. Неужели нет никого, кто мог бы вам подсказать? Что флаг нельзя сжигать, кем бы он ни был? Вы этим подливаете масла в огонь", - написала Marina Davitaia.

"Зачем они играют с судьбой страны? Разве они не видят, что происходит вокруг них?" - поддержала Mzia Bagauri.

"Вы раздражаете, оскорбляете Россию... Вы не должны подвергать страну опасности, нас больше некому защитить", - добавила Neli Veshaguri.

"Очередная низменная провокация" - так оценил сожжение флага Маглакелидзе Георгий.

"Как же вам грустно видеть, приспешники русских, как сжигают российский флаг", - высказал противоположную точку зрения Бесо Лекиашвили.

"Вы герои. Да здравствует грузинская молодежь", - прокомментировала Liana Macharashvili.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста. "Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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