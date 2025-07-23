Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 238-й день подряд

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Участники протестов против решения "Грузинской мечты" приостановить евроинтеграцию 238-й день подряд заблокировали движение в центре Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. На 237-й день акции протеста у парламента был презентован новый номер тюремной газеты "Камера 101", которую издает политзаключенный Звиад Цецхладзе.

Участники протестов перекрыли сегодня вечером движение у парламента Грузии, они требуют возобновить процесс евроинтеграции, передает Publika.

Требования участников протеста остаются неизменными: назначить новые парламентские выборы и освободить задержанных во время протестов, сообщило "Интерпрессньюсс".

Сегодня состоялось очередное заседание по делу 11 участников протестов, в числе которых и Звиад Цецхладзе.. Был допрошен Давид Зегардели — сотрудник ГДД, имеющий статус потерпевшего по делу.

Он рассказал, что был на митинге 1 декабря 2024 года, когда и получил травму. "Они бросали в нас камни, пиротехнику и светили лазерами. Мы защищались щитами. Камень попал мне в правую часть глаза, около брови. Мне оказали первую помощь на месте, затем отвезли в Кавказский медицинский центр", — приводит его слова телекомпания "Пирвели".

По его словам, он не видел, кто бросил камень. Что касается иска к подсудимым, он отметил что не знает подсудимых. "Если они виновны и доказано, что они совершили преступление, то в случае совершения преступления все должны быть привлечены к ответственности... Я этих лиц вообще не знаю и даже не видел", - приводятся его слова в публикации.

6 декабря 2024 года Тбилисский горсуд отправил под арест основателя движения "Дапиони" Звиада Цецхладзе и еще семерых задержанных по делу о насилии на протестных акциях.

Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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