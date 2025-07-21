×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:54, 21 июля 2025

Волгоградский облсуд согласился с приговором Руслану Нурушеву

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградский областной суд отказался отменить приговор Руслану Нурушеву, осужденному на шесть лет колонии. Защита намерена подать кассационную жалобу.

Как писал "Кавказский узел", суд в Волгограде 5 мая приговорил юриста Руслана Нурушева к шести годам колонии, признав его виновным в распространении фейков об армии. Защита подала апелляционную жалобу, попросив оправдать Нурушева. Активисты собрали средства для оплаты адвоката Нурушеву в апелляционном процессе. 

Руслан Нурушев был задержан 7 ноября 2024 года и на следующий день заключен под стражу по обвинению в распространении фейков об армии по мотивам ненависти или вражды (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы). Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети о ракетном ударе по Харькову. Нурушев признал авторство поста, но отверг обвинение. Защита настаивает на невиновности Нурушева.

Волгоградский областной суд рассмотрел сегодня апелляционную жалобу Руслана Нурушева на приговор, вынесенный Тракторозаводским районным судом Волгограда. В зале суда присутствовали адвокат Юлия Гусева и представитель прокуратуры Олег Кабаков, Руслан Нурушев принимал участие в процессе по видеосвязи. Представители заинтересованных сторон - Центра по противодействия экстремизму областного ГУ МВД и Экспертно-криминалистического центра - в суд не пришли. 

Во время судебного заседания Руслан Нурушев и его адвокат внесли дополнения в поданные ими ранее апелляционные жалобы, указав на основание для отмены приговора: суд первой инстанции не провел судебное следствие надлежащим образом, не были соблюдены принципы всесторонности и полноты исследования фактических обстоятельств уголовного дела.

"Объективная сторона преступления, уголовная ответственность за которое предусмотрена статьей 207.3 УК РФ, заключается в распространении ложных сведений под видом достоверных. Данный признак состава преступления означает, что, распространяя заведомо ложные сведения, виновный должен преподносить их как достоверные, то есть правдивые и проверенные, не подлежащие сомнению. Нурушев на своей странице разместил лишь частично сведения из официальных источников, не указав на размещение склада, и высказал свое мнение относительно нанесения авиаудара", - утверждала в жалобе адвокат.

Она сослалась на статью 29 Конституции РФ, согласно которой гражданину гарантируется свобода мысли и слова, а также право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Защита акцентировала внимание, что Конституция РФ также гарантирует свободу массовой информации.

"Задержание и привлечение к уголовной ответственности обвиняемого за мирное выражение мнения незаконно, так как противоречит статье 29 Конституции РФ, а также статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН", - говорится в апелляционной жалобе.

Международное право предусматривает "беспрепятственное выражение мнений во время политических дискуссий в демократическом обществе" и не допускает принятия законов, запрещающих распространять общественно значимую информации о деятельности таких институтов, как армия или административный аппарат. Также международное право запрещает преследование лиц за распространение подобной информации, - эти требования Комитета по правам человека ООН перечислены в апелляционной жалобе Нурушева.

"Факт того, что Нурушев не разместил на своей странице сведения о том, что в гипермаркете находился военный склад, не свидетельствует о ложности высказывания, так как он не указывал в своем сообщении, что именно находилось на этом складе. Полагаю, что суд первой инстанции ошибочно пришел к выводу о ложности высказывания в связи с неразмещением Нурушевым всех сведений относительно гипермаркета", - утверждает адвокат в апелляционной жалобе.

Гусева напомнила суду, что Руслан Нурушев оспаривал вмененный ему мотив политической ненависти и вражды. В суде первой инстанции подсудимый и защита заявляли о необходимости проведения не только лингвистической, но и комплексной комиссионной судебной психолого-лингвистической экспертизы, но судья это ходатайство не удовлетворила, "нарушив тем самым право на состязательность сторон в части возможности предоставления доказательств со стороны защиты". Также подобное судебное решение противоречит положениям статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, "поскольку представленные доказательства могли показать несостоятельность версии стороны обвинения". 

В своих выступлениях Руслан Нурушев и адвокат Юлия Гусева предложили судебной коллегии отменить решение районного суда и вынести оправдательный приговор. Сотрудник прокуратуры настаивал, что приговор объективен и отмене не подлежит.

"Коротко изложили доводы, отраженные в основных и дополнительных апелляционных жалобах, прокуратура по всем пунктам возражала. Судьи долго были в совещательной комнате, они изменили приговор, но не в части квалификации и наказания. Они исключили из мотивировочной части приговора ссылки на результаты оперативно-разыскной деятельности и беседу Руслана с оперуполномоченным по поводу мотивов. Я уверена, что это недопустимые доказательства, поскольку фактически проводился допрос Руслана: права ему не разъяснили, адвокат не присутствовал. Сегодня приговор вступает в законную силу. Будем писать кассационную жалобу", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Юлия Гусева.

Адвокат сообщила, что жалоб на здоровье Руслан не высказывал. По ее словам, в изоляторе "к нему все хорошо относятся, от арестованно-подследственных и осужденных до администрации". Руслан высказывал адвокату пожелание остаться в колонии общего режима в Волжском, ИК-12. Он передал руководству изолятора заявление по этому поводу.

"В какую колонию его переведут, пока рано говорить. Я планирую получить судебные акты, но это будет не раньше, чем через три недели. Планирую потом посетить Руслана, потому что будем с ним писать кассационную жалобу", - добавила Юлия Гусева.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
16:56, 21 июля 2025
Салавов назвал имя умершего участника боевых действий из Махачкалы
06:52, 21 июля 2025
Контрактник из Астраханской области убит в боевых действиях
05:52, 21 июля 2025
Потушены пожары на месте атаки дронов в Ростовской области
03:49, 21 июля 2025
Очередь из 990 машин образовалась перед Крымским мостом на Кубани
20:53, 20 июля 2025
Военврач из Калмыкии убит в зоне СВО
10:57, 20 июля 2025
Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине
Все события дня
Новости
Российские военные. Скриншот фото Минобороны России от 19.07.25, https://t.me/mod_russia/54816?single.
20:53, 19 июля 2025
Власти озвучили имена 7050 убитых в военной операции бойцов с юга России
Водопроводный кран. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла".
21:55, 15 июля 2025
Жители поселка под Волгоградом пожаловались на отключение воды в жару
05:01, 14 июля 2025
Дошло до суда дело о гибели людей при взрыве на насосной станции в Волгограде
01:54, 12 июля 2025
Активисты собрали деньги на оплату услуг адвоката для Игоря Нагавкина
Ремонт водопровода в Котово. Фото: Единый портал ЖКХ Котово и Котовского района t.me
16:55, 11 июля 2025
Жители Котово призвали ввести режим ЧС из-за проблем с водоснабжением
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Вход в тюремную туберкулезную больницу, Ростов-на-Дону. Фото: bloknot-rostov.ru Дело о пытках заключенных в ростовской больнице

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Апти Алаудинов. Кадр видео из его Telegram-канала.
21 июля 2025, 19:57
Алаудинов потребовал ужесточить статью об экстремизме

Люди в камуфляжной форме силой забирают мужчину со двора частного дома. 20 июля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/niysoo/23148
21 июля 2025, 15:43
Оппозиционные телеграм-каналы сообщили о похищении жителя Чечни

Ульви Гасанли. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=RH-9zGu05zQ
21 июля 2025, 12:48
Директор Abzas Media объявил бессрочную голодовку в заключении

Задержание подростков в Северной Осетии. 18 июля 2025 г. Скриншот видео ФСБ России
18 июля 2025, 18:55
Силовики опубликовали видео задержания подростков в Северной Осетии

Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Показать больше