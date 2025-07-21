Волгоградский облсуд согласился с приговором Руслану Нурушеву

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Волгоградский областной суд отказался отменить приговор Руслану Нурушеву, осужденному на шесть лет колонии. Защита намерена подать кассационную жалобу.

Как писал "Кавказский узел", суд в Волгограде 5 мая приговорил юриста Руслана Нурушева к шести годам колонии, признав его виновным в распространении фейков об армии. Защита подала апелляционную жалобу, попросив оправдать Нурушева. Активисты собрали средства для оплаты адвоката Нурушеву в апелляционном процессе.

Руслан Нурушев был задержан 7 ноября 2024 года и на следующий день заключен под стражу по обвинению в распространении фейков об армии по мотивам ненависти или вражды (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы). Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети о ракетном ударе по Харькову. Нурушев признал авторство поста, но отверг обвинение. Защита настаивает на невиновности Нурушева.

Волгоградский областной суд рассмотрел сегодня апелляционную жалобу Руслана Нурушева на приговор, вынесенный Тракторозаводским районным судом Волгограда. В зале суда присутствовали адвокат Юлия Гусева и представитель прокуратуры Олег Кабаков, Руслан Нурушев принимал участие в процессе по видеосвязи. Представители заинтересованных сторон - Центра по противодействия экстремизму областного ГУ МВД и Экспертно-криминалистического центра - в суд не пришли.

Во время судебного заседания Руслан Нурушев и его адвокат внесли дополнения в поданные ими ранее апелляционные жалобы, указав на основание для отмены приговора: суд первой инстанции не провел судебное следствие надлежащим образом, не были соблюдены принципы всесторонности и полноты исследования фактических обстоятельств уголовного дела.

"Объективная сторона преступления, уголовная ответственность за которое предусмотрена статьей 207.3 УК РФ, заключается в распространении ложных сведений под видом достоверных. Данный признак состава преступления означает, что, распространяя заведомо ложные сведения, виновный должен преподносить их как достоверные, то есть правдивые и проверенные, не подлежащие сомнению. Нурушев на своей странице разместил лишь частично сведения из официальных источников, не указав на размещение склада, и высказал свое мнение относительно нанесения авиаудара", - утверждала в жалобе адвокат.

Она сослалась на статью 29 Конституции РФ, согласно которой гражданину гарантируется свобода мысли и слова, а также право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Защита акцентировала внимание, что Конституция РФ также гарантирует свободу массовой информации.

"Задержание и привлечение к уголовной ответственности обвиняемого за мирное выражение мнения незаконно, так как противоречит статье 29 Конституции РФ, а также статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН", - говорится в апелляционной жалобе.

Международное право предусматривает "беспрепятственное выражение мнений во время политических дискуссий в демократическом обществе" и не допускает принятия законов, запрещающих распространять общественно значимую информации о деятельности таких институтов, как армия или административный аппарат. Также международное право запрещает преследование лиц за распространение подобной информации, - эти требования Комитета по правам человека ООН перечислены в апелляционной жалобе Нурушева.

"Факт того, что Нурушев не разместил на своей странице сведения о том, что в гипермаркете находился военный склад, не свидетельствует о ложности высказывания, так как он не указывал в своем сообщении, что именно находилось на этом складе. Полагаю, что суд первой инстанции ошибочно пришел к выводу о ложности высказывания в связи с неразмещением Нурушевым всех сведений относительно гипермаркета", - утверждает адвокат в апелляционной жалобе.

Гусева напомнила суду, что Руслан Нурушев оспаривал вмененный ему мотив политической ненависти и вражды. В суде первой инстанции подсудимый и защита заявляли о необходимости проведения не только лингвистической, но и комплексной комиссионной судебной психолого-лингвистической экспертизы, но судья это ходатайство не удовлетворила, "нарушив тем самым право на состязательность сторон в части возможности предоставления доказательств со стороны защиты". Также подобное судебное решение противоречит положениям статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, "поскольку представленные доказательства могли показать несостоятельность версии стороны обвинения".

В своих выступлениях Руслан Нурушев и адвокат Юлия Гусева предложили судебной коллегии отменить решение районного суда и вынести оправдательный приговор. Сотрудник прокуратуры настаивал, что приговор объективен и отмене не подлежит.

"Коротко изложили доводы, отраженные в основных и дополнительных апелляционных жалобах, прокуратура по всем пунктам возражала. Судьи долго были в совещательной комнате, они изменили приговор, но не в части квалификации и наказания. Они исключили из мотивировочной части приговора ссылки на результаты оперативно-разыскной деятельности и беседу Руслана с оперуполномоченным по поводу мотивов. Я уверена, что это недопустимые доказательства, поскольку фактически проводился допрос Руслана: права ему не разъяснили, адвокат не присутствовал. Сегодня приговор вступает в законную силу. Будем писать кассационную жалобу", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Юлия Гусева.

Адвокат сообщила, что жалоб на здоровье Руслан не высказывал. По ее словам, в изоляторе "к нему все хорошо относятся, от арестованно-подследственных и осужденных до администрации". Руслан высказывал адвокату пожелание остаться в колонии общего режима в Волжском, ИК-12. Он передал руководству изолятора заявление по этому поводу.

"В какую колонию его переведут, пока рано говорить. Я планирую получить судебные акты, но это будет не раньше, чем через три недели. Планирую потом посетить Руслана, потому что будем с ним писать кассационную жалобу", - добавила Юлия Гусева.

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