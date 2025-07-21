Гаряева обжаловала в Верховном суде решение о выплате компенсации местному депутату

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Глава общественного движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева подала жалобу в Верховный суд, потребовав отменить решения судов, оштрафовавших ее на 250 тысяч рублей по иску местного депутата о клевете.

Как сообщал "Кавказский узел", районный суд на Кубани 25 марта 2024 года обязал активистку из станицы Полтавской Наталью Гаряеву выплатить 250 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства депутата Трудобеликовского сельского поселения Романа Ковалева. Наталья Гаряева возглавляет движение "Полтавская против свалки". Суд, обязав Гаряеву выплатить компенсацию морального вреда, проигнорировал доводы защиты, указали активисты из станицы Полтавской. Сама Наталья Гаряева назвала иск депутата и решение суда по нему местью за активную гражданскую позицию. При этом спустя месяц после правонарушения, о котором сообщала Гаряева, появилось постановление о привлечении к административной ответственности другого человека по фамилии Миргородский.

Жители станицы Полтавской вели долгую борьбу за закрытие мусорной свалки. 4 декабря 2023 года полигон был закрыт. Противники свалки неоднократно сталкивались с административным и уголовным преследованием. Они считают это давлением и местью за свою активную позицию по поводу свалки. 14 декабря 2023 года власти сообщили, что свалка будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

Жительница Красноармейского района и экоактивистка Наталья Гаряева стала фигуранткой судебного процесса после того, как публично заявила о нарушении ПДД местным депутатом. 25 марта 2024 года суд признал, что в действиях Гаряевой, которая сообщила о правонарушении главе Красноармейского района, было "злоупотребление правом" — якобы она не пыталась защитить общественные интересы, а "преследовала цель навредить репутации Ковалева". Суд обязал активистку выплатить 200 тысяч рублей компенсации морального вреда депутату и ещё 50 тысяч — его юристу.

Последняя кассационная инстанция в конце июня утвердила все предыдущие решения. "У меня осталась лишь одна инстанция - Верховный суд", и жалоба туда подана сегодня", - сказала Наталья Гаряева корреспонденту "Кавказского узла".

"Я думала, что гражданский долг — это когда видишь нарушение — сообщи. А выходит, надо было молчать", — говорит Гаряева. По её словам, четырьмя судебными инстанциями был фактически установлен "приоритет престижа чиновника над безопасностью граждан". "Суды пишут, что я "злоупотребила правом", обращаясь в администрацию. Это как понимать? Разве статья 33 Конституции РФ не гарантирует гражданину право на обращение к власти? А в соответствии со статьей 2 федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" граждане разве не имеют права обращаться лично в органы власти?" — задается она риторическими вопросами.

Решения судов, по её мнению, "базируются на подмене фактов и игнорировании прямых свидетельств". "Я говорила правду, как свидетель. И не должна за это платить четверть миллиона. Если это возможно — тогда мы все в опасности", — говорит она.

Напомним, защитник Натальи Гаряевой Юрий Восканьянц рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла", что в суде первой инстанции были предоставлены пояснения Гаряевой, где было разъяснено, что свидетелем действий Ковалева была не только Наталья Гаряева, но и еще два человека: Сергей Сальников и Вадим Мотовилов. "Мы ходатайствовали о вызове этих свидетелей в суд, но суд отклонил и пояснения, и ходатайство. Это говорит о том, что цели разбираться у судьи в действительности сведений, указанных в заявлении, вообще не было", - считает Юрий Восканьянц.

Юрист Юрий Восканьянц полагает, что если свидетель говорит правду, его нельзя штрафовать". "Это уже подавление гражданской активности", - считает он. "Подмена участников правонарушения произошла после того, как видео нарушения стало достоянием общественности", - указал он, напомнив, что фальсификация доказательств - это уголовное преступление по статье 303 УК РФ.

Несмотря на многочисленные попытки, связаться с Ковалевым и Миргородским корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. Позиция обоих зафиксирована официальными документами судов. Так, в решении по административному делу от 12 декабря 2023 года указано, что Миргородский "признал вину и раскаялся". Депутат Ковалев 25 марта 2024 года заявлял, что он пострадал от "распространенных Гаряевой в заявлении в адрес главы Красноармейского района Юрия Васина сведений".

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