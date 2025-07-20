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08:58, 20 июля 2025

Хизриев исключил версию о нападении из-за долгов

Кадр видеозаписи нападения на Тимура Хизриева, опубликованной в телеграм-канале Mash Gor https://t.me/mash_gor/8353

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дагестанский боец ММА Тимур Хизриев опроверг информацию о том, что нападение на него было совершено из-за крупного долга. По словам спортсмена, он не имел долгов и ни с кем не конфликтовал.

Как писал "Кавказский узел", нападение на Тимура Хизриева расследуется по уголовной статье об умышленном причинении вреда здоровью. По предварительной версии, конфликт произошел между Хизриевым и одним из нападавших - его 30-летним знакомым - из-за долговых обязательств в связи с приобретением автомобиля, сообщило МВД. По данным источников, Хизриев взял около 30 миллионов рублей на покупку внедорожника и не смог отдать сумму вовремя.

Боец смешанных единоборств Тимур Хизриев дал первый комментарий СМИ после нападения, сообщила 19 июля "Газета.ru".

Никогда никому не был должен

Этот эксклюзивный комментарий Хизриева опубликовало MMA.Metaratings.ru. "Хотел бы высказаться по поводу информации в интернете и соцсетях насчет того, что я должен 30 миллионов рублей [знакомому]. Хочу сказать, что никогда никому не был должен. С этим человеком у меня раньше были словесные перепалки, которые были исчерпаны давным-давно. Доказательством этому служит договор купли-продажи, который у меня проходил вообще с другим человеком насчет данной машины", - заявил Хизриев.

Он еще раз подчеркнул, что "никогда никому не был должен денег". "Я не знаю, даже понять не могу, из-за чего на меня напали, так как ранее у меня не было ни с кем конфликтов. Нападавшие были в масках", - сказал спортсмен.

Напомним, Тимур Хизриев - боец смешанного стиля, он выступал на турнирах серии PFL, Bellator и других. Нападение на Хизриева произошло вечером 15 июля на улице Даниялова в Махачкале. Два человека подкараулили его во дворе дома и обстреляли, когда он вышел из автомобиля. Хизриев был госпитализирован с пятью ранениями.

16 июля была опубликована видеозапись нападения, сделанная камерой уличного наблюдения. На кадрах видно, как Хизриев выходит из внедорожника, после чего к нему подбегает человек и стреляет в спортсмена. Во время завязавшейся потасовки оба падают на асфальт, в этот момент подбегает еще один человек и тоже стреляет в Тимура Хизриева. Тот поднимается и убегает, а один из нападавших снова дважды стреляет ему вслед.

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Автор: "Кавказский узел"

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