Восстановлено движение поездов на месте падения дрона в Ростовской области
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На участке железной дороги в Ростовской области, где в результате атаки дрона была повреждена электросеть, возобновлено движение поездов.
Как писал "Кавказский узел", контактная электросеть железной дороги сегодня была повреждена на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области в результате атаки беспилотников. Движение более 50 поездов дальнего следования приостановлено, а ряд рейсов пригородных электричек отменен, сообщили РЖД.
На перегоне Лихая - Замчалово открыто движение поездов после того, как напряжение было подано в контактную сеть, сообщает компания РЖД.
"Задержанные поезда постепенно отправляются по своим маршрутам. РЖД принимают все необходимые меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов. Восстановительные работы на перегоне Лихая — Замчалово продолжаются", - говорится в публикации, размещенной в официальном телеграм-канале "Телеграмма РЖД".
Напомним, минувшей ночью в результате атаки беспилотников получила ранение сотрудница железной дороги, она доставлена в больницу. Также загорелись несколько частных домов в Каменске-Шахтинском. В Каменском районе из-за атаки БПЛА сгорел трансформатор, без света остались пять населенных пунктов, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По данным Минобороны, ночью в Ростовской области военные сбили 24 беспилотника, запущенных со стороны Украины.
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