Арестован подозреваемый в поджоге вышки сотовой связи в Краснодаре
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Заключен под стражу житель Саратовской области, подозреваемый в поджоге вышки сотовой связи в Краснодаре.
Как писал "Кавказский узел", в регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования железной дороги и сотовой связи. Так, 9 июля ФСБ отчиталась, что взят под стражу житель Краснодарского края, задержанный за поджог оборудования сотовой связи.
В Краснодаре сотрудники полиции и УФСБ задержали ранее судимого 29-летнего жителя Саратовской области по подозрению в поджоге вышки сотовой связи, сообщило 18 июля на своем сайте управление МВД по Краснодарскому краю.
"В отношении приезжего расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Мужчина заключен под стражу", - говорится в публикации.
Часть 2 статьи 167 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В уголовных делах о поджогах зачастую фигурирует типичная формулировка: якобы "неустановленные лица" заставляют подростков или молодых людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику". Такая фабула в большом числе уголовных дел говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.
При этом кубанские приговоры по делам о диверсиях стали примером для судов в других регионах. Так, в апреле апелляционный суд вдвое увеличил сроки наказания подросткам из Новосибирска по делу о диверсии на железной дороге, чтобы итоговое наказание соответствовало вынесенным на Кубани приговорам по аналогичным делам.
Подростки пытались добиться смягчения приговора, а представитель прокуратуры потребовал уравнять назначенные наказания со средними сроками, которые назначаются судами в других регионах по аналогичным делам - от 11 лет лишения свободы. Родители подростков убеждены, что дело сфальсифицировано по аналогии с делами в регионах юга России, где неоднократно происходили поджоги релейных шкафов на железной дороге.
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