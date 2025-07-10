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Кавказский узел

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18:16, 10 июля 2025

Боец из Ростовской области убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Николай Гусятников из Гуково убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 696 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 8 июля власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 695 бойцов из Ростовской  области.

24-летний Николай Гусятников убит в военной операции, посмертно он награжден орденом Мужества, сообщила администрация Гуково. После школы он поступил в Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления на специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях». В октябре  2022 года заключил контракт с Министерством обороны. Убит 22 февраля 2024 года, говорится в Telegram-канале администрации города. 

Российские военнослужащие. Фото: Минобороны России https://contract.mil.ru
05:57 03.07.2025
Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине
Чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 3479 бойцов из ЮФО и 3473 – из СКФО. 

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 695 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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