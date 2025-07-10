Боец из Ростовской области убит в зоне СВО

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Николай Гусятников из Гуково убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 696 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 8 июля власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 695 бойцов из Ростовской области.

24-летний Николай Гусятников убит в военной операции, посмертно он награжден орденом Мужества, сообщила администрация Гуково. После школы он поступил в Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления на специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях». В октябре 2022 года заключил контракт с Министерством обороны. Убит 22 февраля 2024 года, говорится в Telegram-канале администрации города.

Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине Чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 3479 бойцов из ЮФО и 3473 – из СКФО.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 695 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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