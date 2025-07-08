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14:24, 8 июля 2025

Группа бойцов отправилась из Грозного в зону военной операции

Группа добровольцев отправилась из Грозного в зону военной операции. 8 июля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/5823

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Очередная группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, вылетела из аэропорта Грозного в зону военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине. Из Чечни для участия в военной операции на Украине направлены 60 344 бойца, из них 22 064 — добровольцы, при этом в зоне боевых действий находятся 13 тысяч бойцов, отчитался 5 июля Рамзан Кадыров.

Очередная группа добровольцев вылетела спецбортом в зону проведения специальной военной операции из Международного аэропорта Грозный, среди них как жители Чечни, так и прибывшие из различных регионов России, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, каждый из них прошел подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

На приложенном к публикации от 7 июли видео на рукавах у бойцов нашивки "Ахмат-спецназ".

Данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Также он регулярно сообщает, что в числе добровольцев много жителей других регионов России.

14 января добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей. По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных жителей.

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Автор: "Кавказский узел"

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