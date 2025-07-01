Пятна мазута найдены на пляже в Новороссийске

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На пляже "Нептун" в Новороссийске обнаружены камни, испачканные мазутом. Местные власти отчитались, что они собраны и вывезены на утилизацию.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня власти рапортовали, что новых выбросов мазута на берегу моря в Анапе не обнаружено шестой день подряд. 27 июня власти предупредили, что к отдыхающим, которые посещают опасные зоны в Анапе, несмотря на запрет, могут применяться штрафы.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, указано в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Мазут обнаружили посетители пляжной территории "Нептун", расположенной на набережной Адмирала Серебрякова. Они сообщили городским службам, что темные пятна на камнях имеют характерный запах нефтепродуктов. Специалисты подтвердили, что камни загрязнены мазутом, сообщает "Кубань 24".

"Камни собраны, направлены на хранение для дальнейшей утилизации. Ежедневно во время наведения санитарного порядка на пляжной территории будет проводиться мониторинг на предмет наличия загрязнений", - говорится в сообщении муниципального центра управления (МЦУ) администрации Новороссийска.

Мазутные пятна туристы уже находили на другом пляже Новороссийска, “Кристалл”: отдыхающие сообщили, что пятна мазута остались на надувных матрасах после купания, Роспотребнадзор 9 начал проверку по этому поводу, отмечает BFM-Кубань.

По итогам ежедневных замеров состояния пляжей и воды, которые Роспотребнадзор проводит на прибрежных территориях, превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в морской воде и грунте было выявлено только на закрытых ранее пляжах в Анапе и Темрюкском районе.

"На остальной прибрежной территории Краснодарского края – от Геленджика до границы с Республикой Абхазия, а также поселка Тамань до Ростовской области пляжи и вода соответствуют необходимым санитарным требованиям. Отдых и купание там разрешены", - говорится в сообщении, которое днем опубликовал оперштаб Кубани.

Несмотря на запрет, отдыхающие купаются в Анапе: утром 1 июля "многие плавали прямо на Центральном пляже курорта", сообщило издание 93.RU. На опубликованной изданием фотографии видны десятки купающихся.

Ранее Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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