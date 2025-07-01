Ахлиман Гянджиев арестован после заявления о пытках

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Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО задержанного по делу о заказных убийствах Ахлимана Гянджиева, который заявил о пытках после задержания.

Как писал "Кавказский узел", Ахлиман Гянджиев, задержанный в Екатеринбурге в числе других этнических азербайджанцев, сообщил адвокату, что был избит силовиками, а после задержания подвергся пыткам. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям об убийстве и пытках в связи с операцией силовиков против азербайджанцев в Екатеринбурге.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге, и наказать виновных. Причиной смерти Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.

Ахлиман Гянджиев арестован судом до 19 июля по делу о заказных убийствах, сообщил сегодня ТАСС.

Решение о мере пресечения вынес Ленинский суд Екатеринбурга, заседание проходило в закрытом режиме. Гянджиев — гражданин России 1980 года рождения, у него есть несовершеннолетний ребенок. Ахлиман Гянджиев не признает себя виновным, отмечает со ссылкой на адвоката Илкина Амирова "Медиазона"*

Гянджиев - один из задержанных, которые попали в больницу после "оперативных мероприятий", но суд разрешил ему участвовать в заседании. Также сегодня суд арестовал до 19 июля еще одного обвиняемого по делу, Бакира Сафарова, заседание по нему также было закрытым. Сафарову 61 год, он также гражданин России.

С 29 июня по делу об убийствах, совершенных в Екатеринбурге в 2001-2011 годах, под арестом находятся еще три человека - Мазахир, Аяз и Акиф Сафаровы. Мазахир Сафаров заявлял, что силовики пытали его током и сломали ему ребра. Аяз Сафаров в суде появился с гематомами на лице с обеих сторон, но сообщил, что "упал" еще до задержания.

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