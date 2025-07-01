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Кавказский узел

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18:49, 1 июля 2025

Спикер парламента Армении призвал запретить российское телевещание

Пульт. Фото: istockphoto.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российские гостелеканалы вмешиваются во внутриполитические процессы в Армении, поэтому необходимо "серьезно обсудить" прекращение их вещания в стране, заявил Ален Симонян. 

Заявление о деятельности российских телеканалов и отдельных ведущих спикер Национального собрания Армении сделал сегодня на брифинге. Ален Симонян указывал, в частности, на освещение российскими телеканалами ареста бизнесмена Самвела Карапетяна.

17 июня силовики в Ереване провели обыск в доме бизнесмена, владельца "Ташир Групп" Самвела Карапетяна, который перед этим выразил поддержку Армянской апостольской церкви. Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и арестован на два месяца. Россия заявила о готовности оказать Карапетяну помощь как российскому гражданину. О деле Карапетяна и других недавних арестах в Армении рассказывает справка "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года". 

«Ряд программ уже давно закрыты в Армении, однако если государственные телеканалы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, то мы тоже должны действовать аналогичным образом и закрыть их вход в квартиры нашей общественности», - приводит его слова информагентство “Новости Армения”. 

Симонян отдельно прокомментировал высказывания некоторых российских телеведущих о том, что арест Карапетяна якобы вредит армяно-российским взаимоотношениям. Он предположил, что авторы таких заявлений на российском ТВ, которые называют себя “друзьями” Карапетяна, получили от бизнесмена деньги “в конверте”. 

Говоря о том, что подобные заявления делали и российские парламентарии, Симонян заявил: «Возможно, они посмотрели передачи своих дегенеративных ведущих и у них сложилось впечатление, что это действительно бьет по армяно-российским отношениям. Выступления их дегенеративных ведущих действительно наносят вред армяно-российским отношениям» (цитата публикации InfoPort.am, перевод “Кавказского узла”).

О возможности отключения российских телеканалов в Армении премьер-министр страны предупреждал еще более года назад, 7 мая 2024 года. “Мы ждем, что эти каналы будут уважать граждан и государственный порядок Армении в целом. Не думаю, что мы хотим чего-то невозможного", - цитировал его слова “Sputnik-Армения”

Как писал "Кавказский узел", в 2019 году глава Нацкомиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян предложил убрать иностранные телеканалы из пакета государственных телеканалов и отнести их к частным цифровым каналам. Новый закон о медиа, вступивший в силу в 2020 году, обязал российские телеканалы заключать специальные договоры для вещания в Армении. Аналитики, опрошенные "Кавказским узлом", тогда же указали, что при заключении договоров необходимо исключить из трансляции передачи пропагандистского толка. 

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Автор: "Кавказский узел"

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