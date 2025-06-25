Арестованный журналист пожаловался на отсутствие качественной медицинской помощи

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Арестованный по делу Toplum TV журналист Фарид Исмаилов из-за проблем со здоровьем он попросил не привозить его в суд.

"Кавказский узел" писал, что арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые изначально были обвинены в контрабанде валюты, в январе были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Суд отказался рассматривать ходатайства обвиняемых о переводе под домашний арест, оставив их под стражей.

На скамье подсудимых находятся учредитель издания Алескер Мамедли, сотрудники Toplum TV Мушвиг Джаббар и Фарид Исмаилов, руководитель партнерской организации Toplum TV – Института демократических инициатив Акиф Гурбанов и сотрудники института Руслан Иззетли, Али Зейнал, Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Эльмир Аббасов. За исключением Аббасова, все находятся под стражей, а он – под надзором полиции.

Исмаилов пожаловался на бесчеловечное обращение в СИЗО на фоне проблем со здоровьем. По словам близких журналиста, у Исмаилова сахарный диабет и его состояние ухудшается каждый раз при транспортировке в суд.

«В суд Фарида вместе с другими участниками процесса вывозят из СИЗО с раннего утра. Из-за этого, они не успевают позавтракать. Голод вызывает у Фарида резкое снижение сахара в крови, и он очень плохо себя чувствует в пути и на суде. У него темнеет в глазах, начинается дрожь.

Раньше, Фарид с собой брал сладкую воду и что-нибудь для перекуса и в случаях резкого снижения сахара в крови, пил жидкость, что-то ел. Но сейчас у него такой возможности нет. Поэтому 23 июня на очередном заседании по делу Toplum TV он попросил, чтобы его не привозили в суд. Фарид сказал, что все равно решение суда предопределено, как это было с журналистами Abzas Media. Однако председательствующий судья Азер Тагиев вообще никак не отреагировал”, - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» его близкий родственник.

По его словам, в СИЗО хотя и Исмаилову оказывается медицинская помощь, но это делается в неподобающих условиях.

«Когда Фариду совсем плохо, к нему направляют медиков, и они ставят ему капельницу для ввода лекарств. Однако это делается не в медпункте. Представляете, медики даже на заходят в камеру. Фарид высовывает руку из «кормушки» (окошко в двери камеры) и в такой форме ему переливают лекарства. Фарид также страдает мигренью, но от нее вообще не лечат», - продолжил источник.

Адвокат Исмаилова Зибейда Садыгова в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» подтвердила наличие у Исмаилова проблем со здоровьем и ухудшение его самочувствия в ходе судебного заседания. «Помимо диабета и мигрени, у Фарида Исмаилова проблемы с легкими. Ему шесть операций сделали на легких и тем не менее, суд отправил его под арест», - сказала адвокат.

По ее словам, дело в настоящее время находится на этапе судебного следствия и 23 июня завершилось оглашение обвинительного акта.

Представители пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане.

Преследованиям в стране подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Abzas Media, Meydan TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане". Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания Abzas Media, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".