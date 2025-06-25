Боец из Кизилюрта убит в зоне СВО

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Гусейн Давлетмирзаев из Кизилюрта убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти Дагестана публично назвали имена как минимум 1460 убитых там военнослужащих из республики.

Как писал "Кавказский узел", к 24 июня власти официально признали убитыми на Украине не менее 1459 бойцов из Дагестана.

Гусейн родился 12 июля 1978 года и вырос в городе Кизилюрте. Мужчина участвовал в боевых действий в Чечне, за что был удостоен медали Жукова. Дослужился до звания младшего сержанта, говорится в официальном новостном канале администрации Кизилюрта.

На СВО Давлетмирзаев пошёл добровольцем через Каспийскую флотилию Минобороны и вошёл в состав 177-го полка морской пехоты. Боец был убит в ноябре 2024 года, став жертвой атаки дрона-камикадзе, сообщают местные власти. У мужчины осталось трое детей.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции как минимум 1460 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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