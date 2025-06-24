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00:51, 24 июня 2025

Военный из Дагестана убит на Украине

Доска с именем Ахмеда Шахсимирзоева. Фото: администрация Дербентского района.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Старший лейтенант Ахмед Шахсимирзоев из Дербентского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти Дагестана публично назвали имена как минимум 1459 убитых там военнослужащих из республики.

Как писал "Кавказский узел", к 22 июня власти официально признали убитыми на Украине не менее 6902 бойцов с юга России, в том числе 1458 - из Дагестана. 

Имя еще одного военного из Дагестана, убитого на Украине, администрация Дербентского района назвала в отчете об открытии мемориальной доски с его именем в селе Нижний Джалган. Мероприятие было приурочено к Дню памяти и скорби.

Старший лейтенант Ахмед Шахсимирзоев был убит 27 апреля 2025 года в возрасте 24-х лет, посмертно награжден орденом Мужества, следует из информации на доске. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции как минимум 1459 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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