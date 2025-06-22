×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:54, 22 июня 2025

Семья Байло не добилась от следствия причин смерти верующего в СИЗО

Валерий Байло. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" его семьей.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следком отказался возбудить уголовное дело о смерти в следственном изоляторе Новороссийска Свидетеля Иеговы* Валерия Байло, причину смерти родным не сообщили. Следствие обязано было проинформировать родных о причинах смерти, подчеркнул адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта в СИЗО Новороссийска умер 67-летний Валерий Байло. Родные утверждали, что он жаловался на состояние здоровья, но медицинская помощь ему не оказывалась. Адвокат написал заявление с просьбой провести проверку по факту смерти Байло. Представитель Общественной наблюдательной комиссии рассказал, что покойный Байло жаловался на острую зубную боль. ОНК выполнила свои обязанности формально и никакой помощи его подзащитному оказано не было, уверен адвокат. 20 апреля родные Байло заявили о затягивании проверки: спустя месяц после смерти тело умершего по-прежнему находится в морге, близкие не получили ни одного официального ответа о причинах его смерти. 

Абинский суд приговорил Байло к двум годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к экстремистскому объединению. После его смерти сотрудники СИЗО в Новороссийске пытались выдать родным тело Свидетеля Иеговы* Валерия Байло без проведения судебно-медицинской экспертизы, но родные и защита потребовали назвать причины смерти

Cледственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти 67-летнего Свидетеля Иеговы* Валерия Байло, скончавшегося 21 марта в следственном изоляторе Новороссийска, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сын верующего Юрий Байло. По его словам, полученный им ответ СКР не содержит информации о причинах смерти отца, в нём лишь упоминается проведение ведомственной проверки медсанчасти.

 "Официально сообщили только то, что уголовное дело не возбуждено. Причины смерти не назвали, никаких материалов нам не дали. Ответ выглядит как отписка. Тело отца пролежало в морге три месяца - зачем, никто не объяснил. Его кремировали месяц назад", - рассказал Юрий Байло.

Адвокат покойного, Сергей Яновский, подтвердил отсутствие каких-либо результатов по делу. Более того, он даже не получил ответа на своё заявление в СКР.

"Результатов нет. Ответов — тоже. Я запросил информацию повторно. Следственные органы обязаны информировать заинтересованных лиц по закону, но этого не делают. Экспертиза, со слов следователя, вроде бы была, но о её результатах нам не сообщили. СКР стал закрытой структурой, не считающей нужным даже формально отвечать на обращения. Причины смерти Байло неизвестны не только семье, но и адвокату", — заявил Яновский.

По его словам, действия следователей грубо нарушают нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ. "С момента подачи заявления в СКР прошёл уже не месяц — три. По статье 144 УПК РФ проверка сообщения о преступлении проводится в течение трех суток с возможным продлением до 10 суток, максимум — до 30 при назначении экспертизы. Но в любом случае следователь обязан уведомить заявителя — это прямая норма статьи 145 УПК РФ. Этого не сделано. Это не просто халатность, это отказ от исполнения закона", — считает адвокат.

"Фактическое бездействие следствия и непрозрачность таких смертей внутри закрытых учреждений создаёт предпосылки для криминализации всей системы исполнения наказаний. Мы видим, что смерть человека остаётся без последствий — ни расследования, ни выводов, ни ответственности", — заявил адвокат Яновский.

"Кавказский узел" также писал, что Апелляционный суд постановил прекратить уголовное дело Валерия Байло в связи с его смертью, хотя сын умершего Свидетеля Иеговы* настаивал на реабилитации. 

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
14:15, 23 июня 2025
Завершение вывоза песка с мазутом из Воскресенского отложено на июль
Пробка перед мостом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:58, 23 июня 2025
Перед Крымским мостом на Кубани образовалась пробка
Суд и коттеджный поселок. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:51, 23 июня 2025
Прокуратура потребовала изъять землю под коттеджным поселком в Геленджике
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 21.06.25, https://t.me/mod_russia/53966
18:55, 22 июня 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6900
Крымский мост. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
13:57, 22 июня 2025
Очередь из 180 машин образовалась перед Крымским мостом на Кубани
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Эвакуация людей из Ирана через КПП Астара. Фото: https://oxu.az/ru/politika/prodolzhaetsya-evakuaciya-inostrannyh-grazhdan-cherez-kpp-astara
23 июня 2025, 13:16
Карантинный режим продлен в Азербайджане на три месяца

Зураб Джапаридзе. Фото: https://www.interpressnews.ge/
23 июня 2025, 10:49
Зураб Джапаридзе приговорен к семи месяцам тюрьмы

Журналисты интернет-издания Abzas Media. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/prokuror-potreboval-nakazaniya-dlya-zhurnalistov-arestovannyh-po-delu-abzasmedia/
20 июня 2025, 15:32
Суд приговорил к длительным срокам сотрудников Abzas Media

Домашнее насилие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
20 июня 2025, 12:58
Захоронены останки убитой в Чечне жертвы домашнего насилия

Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше