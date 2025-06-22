Семья Байло не добилась от следствия причин смерти верующего в СИЗО

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Следком отказался возбудить уголовное дело о смерти в следственном изоляторе Новороссийска Свидетеля Иеговы* Валерия Байло, причину смерти родным не сообщили. Следствие обязано было проинформировать родных о причинах смерти, подчеркнул адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта в СИЗО Новороссийска умер 67-летний Валерий Байло. Родные утверждали, что он жаловался на состояние здоровья, но медицинская помощь ему не оказывалась. Адвокат написал заявление с просьбой провести проверку по факту смерти Байло. Представитель Общественной наблюдательной комиссии рассказал, что покойный Байло жаловался на острую зубную боль. ОНК выполнила свои обязанности формально и никакой помощи его подзащитному оказано не было, уверен адвокат. 20 апреля родные Байло заявили о затягивании проверки: спустя месяц после смерти тело умершего по-прежнему находится в морге, близкие не получили ни одного официального ответа о причинах его смерти.

Абинский суд приговорил Байло к двум годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к экстремистскому объединению. После его смерти сотрудники СИЗО в Новороссийске пытались выдать родным тело Свидетеля Иеговы* Валерия Байло без проведения судебно-медицинской экспертизы, но родные и защита потребовали назвать причины смерти.

Cледственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти 67-летнего Свидетеля Иеговы* Валерия Байло, скончавшегося 21 марта в следственном изоляторе Новороссийска, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сын верующего Юрий Байло. По его словам, полученный им ответ СКР не содержит информации о причинах смерти отца, в нём лишь упоминается проведение ведомственной проверки медсанчасти.

"Официально сообщили только то, что уголовное дело не возбуждено. Причины смерти не назвали, никаких материалов нам не дали. Ответ выглядит как отписка. Тело отца пролежало в морге три месяца - зачем, никто не объяснил. Его кремировали месяц назад", - рассказал Юрий Байло.

Адвокат покойного, Сергей Яновский, подтвердил отсутствие каких-либо результатов по делу. Более того, он даже не получил ответа на своё заявление в СКР.

"Результатов нет. Ответов — тоже. Я запросил информацию повторно. Следственные органы обязаны информировать заинтересованных лиц по закону, но этого не делают. Экспертиза, со слов следователя, вроде бы была, но о её результатах нам не сообщили. СКР стал закрытой структурой, не считающей нужным даже формально отвечать на обращения. Причины смерти Байло неизвестны не только семье, но и адвокату", — заявил Яновский.

По его словам, действия следователей грубо нарушают нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ. "С момента подачи заявления в СКР прошёл уже не месяц — три. По статье 144 УПК РФ проверка сообщения о преступлении проводится в течение трех суток с возможным продлением до 10 суток, максимум — до 30 при назначении экспертизы. Но в любом случае следователь обязан уведомить заявителя — это прямая норма статьи 145 УПК РФ. Этого не сделано. Это не просто халатность, это отказ от исполнения закона", — считает адвокат.

"Фактическое бездействие следствия и непрозрачность таких смертей внутри закрытых учреждений создаёт предпосылки для криминализации всей системы исполнения наказаний. Мы видим, что смерть человека остаётся без последствий — ни расследования, ни выводов, ни ответственности", — заявил адвокат Яновский.

"Кавказский узел" также писал, что Апелляционный суд постановил прекратить уголовное дело Валерия Байло в связи с его смертью, хотя сын умершего Свидетеля Иеговы* настаивал на реабилитации.

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.