Два бойца из Табасаранского района убиты на Украине

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Магомедселим Балаев и Алим Ашурбеков убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1458 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 18 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1456 бойцов из Дагестана.

В Ерсинской школе открыты мемориальные доски выпускникам Магомедселиму Балаеву и Алиму Ашурбекову, убитым в военной операции на Украине, сообщил в своем телеграм-канале глава Табасаранского района.

"Магомедселим Балаев, 1978 года рождения, ушёл на СВО добровольцем, погиб во время боевых действий в Украине, у него остались трое детей. Алим Ашурбеков, 1995 года рождения, окончил Ерсинскую школу в 2013 году, также ушёл на СВО добровольцем. Погиб 29 ноября 2023 года. У Алима Ашурбекова в родном селе остались жена и трое детей", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1458 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.