Два бойца из Хасавюрта убиты на СВО

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Жители Хасавюрта Ислам Толубаев и гражданин Вьетнама Кан Ван Бинь убиты в военной операции на Украине. С ее начала убиты не менее 1456 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 17 июня официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1454 бойцов из Дагестана.

Орден Мужества передан семье военнослужащего Кан Ван Биня - гражданина Вьетнама, погибшего в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщила 18 июня администрация Хасавюрта в своем Telegram-канале.

Мемориальную доску открыли 29-летнему рядовому Исламу Толубаеву, убитому в октябре 2024 года., говорится в сообщении от 11 июня.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1456 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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