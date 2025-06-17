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11:13, 17 июня 2025

Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сиражудин Абдусаламов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1454 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 12 июня официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1453 бойцов из Дагестана.

Главы Сергокалинского района Арсен Магомедов отчитался в своем Telegram-канале о передаче наград отцу убитого в ходе  специальной военной операции Сиражудина Абдусаламова, уроженца Миглакасимахи.

Российский боец. Стоп-кадр видео Минобороны России от 11.06.25, https://t.me/mod_russia/53671.
19:05 12.06.2025
Более 6800 бойцов с юга России признаны убитыми на СВО
Не менее 3405 бойцов из СКФО и 3397 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1454 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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