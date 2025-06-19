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21:57, 19 июня 2025

Сторонники евроинтеграции Грузии 204-й день подряд перекрыли проспект Руставели

Сторонники евроинтеграции Грузии протестуют в Тбилиси. Фото с сайта TV Pirveli.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты в Тбилиси сегодня 204-й день подряд перекрыли проспект Руставели в Тбилиси с требованием возобновить курс на сближение Грузии с Европой. 

Как писал "Кавказский узел", 17 июня, на 202-й день непрерывных проевропейских протестов в Тбилиси, полиция попыталась оттеснить активистов с проспекта Руставели, между активистами и патрульными произошла потасовка. Демонстранты у парламента поименно назвали всех арестованных за участие в протестах. 

Протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси. Активисты в Тбилиси традиционно каждый день проходят шествием от здания Общественного вещателя к парламенту Грузии, где перечисляют имена политических заключенных, которых насчитывается уже более 60 человек. 

Сегодня, на 204-й день непрерывных протестов, активисты собрались возле здания законодательного органа Грузии и перекрыли шоссе. Требования демонстрантов остаются неизменными — назначить новые выборы и освободить задержанных в ходе протестов, сообщило TV Pirveli.

В это же время около бывшего здания Общественного вещателя Грузии проходила другая акция протеста. Ее участники пришли на проспект Руставели и присоединились к бастующим там активистам, организовав марш протеста. «Защищаем медиа, защищаем свободу», - скандировали участники шествия, пишет телеграм-канал Tbilisi_Life.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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