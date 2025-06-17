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21:58, 17 июня 2025

Акция в Тбилиси обернулась противостоянием протестующих с полицией

Демонстранты на площади Орбелиани в Тбилиси, 17 июня 2025 года. Кадр видео Publika / Facebook

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция попыталась оттеснить участников проевропейской акции с проспекта Руставели в Тбилиси, между активистами и патрульными произошла потасовка. Демонстранты у парламента поименно назвали всех арестованных за участие в протестах. 

Как писал "Кавказский узел", 16 июня, на 201-й день непрерывных проевропейских протестов в Тбилиси, участники акции у здания парламента записали видеообращение к Сенату США с призывом поддержать MEGOBARI Act. 

Протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси.

Сегодня, на 202-й день непрерывных протестов, сторонники евроинтеграции Грузии вновь перекрыли проспект Руставели. Активисты принесли с собой флаги Грузии и Евросоюза, а также баннеры с лозунгами, чтобы напомнить о неизменных требованиях: провести новые парламентские выборы и освободить всех задержанных за участие в протестах. 

Демонстранты скандируют: “Свободу узникам режима” и “Мы не забудем лжесудей, мы не забудем лжесвидетелей”, передает телекомпания Pirveli.

Возле отеля “Тбилиси Марриотт” на проспекте Руставели протестующие также перекрыли движение, выйдя на пешеходный переход, но сотрудники полиции силой вытеснили активистов с дороги. В результате между участниками акции и патрульными произошла потасовка. 

Участники проевропейских протестов также вышли на пешеходный переход на площади Орбелиани, временно перекрыв движение. Некоторые из них держали в руках портреты политзаключенных, одна из активисток накинула на плечи флаг США, следует из видео, опубликованного изданием Publika. 

Активисты, которые традиционно каждый день проходят шествием от здания Общественного вещателя к парламенту Грузии, перечисляют имена политических заключенных, которых насчитывается более 60. Среди них упоминаются россияне Денис Куланин, Антон Чечин, Анастасия Зиновкина и Артем Грибуль, а также украинцы Руслан Сиваков и Сергей Кухарчук, отмечает Telegram-канал Tbilisi life.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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