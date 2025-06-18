Контрактник из Ахтубинска убит на Украине

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Никита Потемкин убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 546 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 16 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 545 бойцов из Астраханской области.

В военной операции убит Никита Потемкин из Ахтубинска, 2003 года рождения, сообщила в ночь на 18 июня в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

Поступив после школы в автодорожный колледж, Потемкин в 2021 году приостановил учёбу и отправился проходить срочную службу в армии, где в 2022 году заключил контракт.

"Во время службы получил ранение, после чего вернулся домой, завершил обучение в колледже, получил диплом и поступил в университет заочно. Продолжал работать, сочетая труд и образование. 17 февраля 2025 года, в Туле, Никита вновь подписал контракт... 25 апреля 2025 года он погиб при выполнении боевой задачи", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 546 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.