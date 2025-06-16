Военнослужащий из Черноярского района убит в боях

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Сергей Иванов убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 545 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 15 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 544 бойцов из Астраханской области.

В военной операции убит младший сержант Сергей Иванов, сообщила в своем телеграм-канале администрация Черноярского района.

"Сергей Иванов родился 5 июня 1983 года, житель с. Солёное Займище, женат, отец пятерых детей. Участвовал в специальной военной операции с 30 сентября 2022 года. 1 декабря 2024 года Сергей героически погиб", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 545 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.