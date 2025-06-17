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19:57, 17 июня 2025

Контрактник из Калмыкии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Тетеревятников из Целинного района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена минимум 141 убитого там военного из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 16 июня власти официально признали убитыми на Украине не менее 3430 бойцов из СКФО и 3420 из ЮФО, в том числе 140 - из Калмыкии. 

Имя еще одного военнослужащего из Калмыкии, убитого на Украине, назвала сегодня администрация Целинного района республики. Глава района передал жене убитого посмертную награду. 

Евгений Тетеревятников, служивший стрелком-сапером в штурмовой роте мотострелкового батальона, награжден посмертно медалью "Орден Мужества". Тетеревятников подписал контракт 19 марта 2024 года, а 12 мая 2024 года был убит в зоне боевых действий, следует из публикации официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, как минимум 141 боец из Калмыкии официально признан убитым в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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