Двое военных со Ставрополья убиты в боевых действиях

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Александр Хворостянов и Андрей Черемисин убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 745 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 11 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 743 бойцов из Ставропольского края.

В посёлке Нижнезольском состоялось открытие аллеи памяти убитых в военной операции, сообщил 13 июня в своем телеграм-канале глава Георгиевского округа. На мемориальной стене указаны имена Александра Хворостянова и Андрея Черемисина, отмечается в публикации.

Подробностей биографии и гибели бойцов чиновник не привел. На мемориальных досках, фотографией которых проиллюстрирована публикация, указано, что Хворостянов служил механиком-водителем мотострелкового взвода, а Черемисин – командиром боевой машины пехоты.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 745 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.